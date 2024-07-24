扣押「大進滿88號」殺雞儆猴？　國台辦：依法規保障船員合法權益

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

我方澎湖籍漁船「大進滿88號」因違反大陸伏季休漁規定，洪姓船長在福建被行政拘留超過半個多月，關於目前陸方此案處理進度，是否有「殺雞儆猴」意味？大陸國台辦今（24）日舉行發佈會指出，福建海警依照依法正常執勤，目前大陸方面依法依規處理，會保障船員合法權益。

大陸國台辦朱鳳蓮指出，關於「大進滿88號」處理進度，「福建海警依法查扣涉嫌非法捕撈的台灣『大進滿88號』漁船。有關部門正在依法依規處置，同時依法保障相關船員的合法權益。」

《東森新媒體ETtoday》提問，「『大進滿88號』目前實際違反哪一項規定？又或者是屬於情節較輕者，國台辦是否說明陸方具體處理進度？以及「大進滿88號」確實違反大陸伏季休漁規定在先，兩岸關係好時，很多事有商有量，如今兩岸溝通機制斷線，外界認為陸方這次處理有『殺雞儆猴』意味？」

朱鳳蓮只回答，目前大陸方面處在是伏季休漁期，福建海警部門開展正常的執法行動，目的在於維護相關法律，漁業生產秩序，海洋漁業資源和生態環境。

《東森新媒體ETtoday》繼續追問，「胡姓釣客今年九月中秋節是否能回家？」國台辦發言人沒有正面回應，僅指出「有關部門正在處理，會依法依規予以處置。」

「大進滿88號」2日遭大陸海警扣留，日前陸委會副主委、發言人梁文傑也表示，大進滿88號在對岸休漁期進入對岸的海域捕魚，陸委會將此事定位為對方的執法，「同樣，我方也有我方的執法，雙方各自尊重。」

依照往例，暑假七、八月是大陸國台辦休會期間，但官方於上周突然宣布召開例行發佈會，打破過去以往紀錄。外界原以為是專場發布會，但今日國台辦以一般例行者會說明兩岸情勢。

會後，面對台媒詢問之後暑期是否開記者會，朱鳳蓮表示，依照工作需求調整開發佈會，可能成為新常態化。