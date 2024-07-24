賀伯是颱風界的921！PTT回憶「3大最猛颱風」：玻璃門被吹爆

▲網友回憶歷年來的颱風災情。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

凱米颱風直撲台灣，就有網友好奇，「台灣最可怕的颱風是哪一個？」不少人提到2009年莫拉克颱風、2001年納莉颱風、以及1996年賀伯颱風，其中，莫拉克颱風釀成的災情最為嚴重，共造成681人死亡，全台損失約200億元。

有網友在PTT發文，「台灣最可怕的颱風是哪一個？」網友們紛紛留言，「最可怕應該賀伯土石流始祖」、「賀伯最屌，颱風界的921」、「莫拉克的雨，蘇迪勒的風，納莉的時間，象神的受災戶數，賀伯的全方位」、「全台性的話莫拉克跟賀伯」、「台中人只有對韋恩颱風有感」、「當年有去救災海棠，整個楓港橋沒了很扯」、「最恐怖的應該還是莫拉克，當時心好像整個糾結在一起」。

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根據「全球災害事件簿」統計，自1958年以來，台灣共經歷了119次輕颱、185次中颱以及125次強颱。其中，2009年的莫拉克颱風（八八水災）造成的災情最為嚴重，3天內就降下了近一年的雨量，造成台灣多處淹水和土石流，共造成681人死亡、18人失蹤、33人受傷，台東知本的金帥溫泉大飯店被洪水沖倒，高雄的小林部落被土石淹沒，全台損失約200億元，

2001年納莉颱風則是許多台北人的記憶，這場颱風在台灣停留了近50小時，帶來大量的雨水，導致石門水庫連續洩洪15天。台北捷運和地下鐵路被淹沒，都會區一夜之間變成了水鄉澤國，台北市街道變成一條條小河，場景令人震驚。

另外，1996年的賀伯颱風也讓許多人難以忘懷，是典型的「西北颱」，阿里山連續48小時的暴雨，逼近當時的世界紀錄。當時全台各地風力都達到10級以上，基隆甚至出現17級的強陣風，導致許多地區淹水、土石流，甚至有人被活埋。