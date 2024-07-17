立院決議解除赴陸禁團令　卓榮泰：立委要能對國人的人身安全負責

▲行政院長卓榮泰出席媒體茶敘。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院國民黨、民眾黨團昨聯手通過解除赴陸進團令決議。對此，行政院長卓榮泰17日與媒體茶敘時說，立法院要行政院做這樣的決議，「如果國人去了，發生任何我們料想不到的行為，還是要行政院負責，而不是立法院負責」，他呼籲立委也要能了解，「對國人的人身安全，必須要能負得起這責任」。

中國大陸日前頒布懲戒台獨22條規定後，傳出有在中國的外國企業基於安全考慮，正考慮將台灣員工送出中國，政府的應對計劃？對此，卓榮泰說，中國方面單方宣布新的規定，對國人是沒有任何拘束力，沒有任何管轄權。

卓榮泰表示，經了解，應該不是撤離，而是希望盡量在這時間點，大家將台灣的員工派到中國大陸去工作時，要盡量謹慎思考，「我也認為不只是工作，去旅遊等，也都要謹慎思考」。

而針對立法院在野黨聯手通過決議解除人民組團赴大陸觀光的限制，卓榮泰說，昨天立院有通過一個決議，要行政院撤銷什麼樣的規定，「但是，坦白說，如果國人去了，發生任何我們料想不到的行為，還是要行政院負責，還不是立法院負責」。

卓榮泰說，立法院要行政院做這樣的決議，到時候真的有事情發生還是回頭要行政院負責，「所以我站在負責任態度，我們現在也只是強烈的呼籲國人對自己赴中國大陸做任何工作也好、旅遊也好各種行為，務必要非常謹慎小心」，只能呼籲這樣。

卓榮泰呼籲，希望立委也能了解，在這時候要負擔的責任是重的，對國人的人身安全必須要能負得起這責任。