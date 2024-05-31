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社會 社會焦點 保障人權

金主爸爸喊話「1個月30萬包養妳」　結局進帳0元還倒賠

記者黃翊婷／綜合報導

女子小蘋（化名）2022年11月間透過網路交友App結識網友A，對方說要包養她，並承諾1個月給予30萬元，接著又以公司周轉有需求，借用她的銀行帳戶，沒想到卻因此淪為詐騙集團人頭戶。高雄地院法官審理之後，認為小蘋並非單純在網路上尋求感情慰藉，而是另有圖利目的，最終判她應賠償遭詐騙的受害者9萬元。

▲▼女子、女人、女性、性行為、性愛、上床。（示意圖／CFP）

▲小蘋接受A男包養，結果卻成了詐團人頭戶。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小蘋主張，她在2022年11月間透過網路交友APP認識A男，雙方互相加LINE聊天，A男說要包養她，並承諾1個月給30萬元包養費，要求她先提供帳戶；後來A男又說除了匯款包養的錢之外，還有公司周轉需求，所以想向她借用帳戶，她出於信任答應了，但有提醒不能做違法行為，幾天之後帳戶多出9萬元，隨即又被轉匯一空，自己則淪為詐團人頭戶，「我也是被騙的，我有提供對話紀錄可以證明，我也有去派出所報案。」

高雄地院法官檢視小蘋與A男的對話紀錄，發現A男確實說過「我養妳」、「妳說說妳的價格」、「妳想要多少」等話，小蘋也回覆「你先說你能開的價」、「那你1個月能給我多少」等話，可見兩人確實討論過包養價格。

然而，A男也在對話中提到，「幫我開2個戶，同樣給妳30萬」，並出示身分證照片博取信任；當時小蘋回答，「我無法確認我的帳戶是否會變成詐騙帳戶」，甚至質疑A男的證件照片是否經過修圖，最後卻還是答應借出帳戶。

法官指出，從上述對話可知，小蘋並非單純在網路上尋求感情慰藉，而是另有圖利目的，況且她自己也承認，A男可以任意使用她的帳戶，她卻沒有辦法確保帳戶不會被用於不法用途，因而認定她交付帳戶並協助開通網路銀行功能，放任陌生人使用帳戶，進而導致其他人被騙錢，兩者之間存在因果關係，顯然有幫助詐團騙錢、洗錢的不確定故意，最終裁定她應賠償受害者損失的9萬元，全案仍可上訴。

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