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社會 社會焦點 保障人權

偷零錢順走娃娃機台1包乖乖　賊下場挨罰14萬元

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）去年6月間在高雄市的選物販賣機店內，竊取機台零錢箱2次，共計得手2900元加1包乖乖餅乾。高雄地院法官日前審理之後，考量到阿輝有詐欺、毒品等多項前科，假釋期滿後再度觸法，最終依2次竊盜罪，分別判處拘役50日、有期徒刑3個月，得易科罰金5萬元、9萬元。

夾娃娃機,玩偶,選物販賣機（示意圖／CFP）

▲阿輝竊取娃娃機台的零錢，還順便拿走1包乖乖，結果害慘自己。（示意圖／VCG，非遭竊店家。）

判決書中記載，阿輝去年6月間在高雄市某選物販賣機店內，用撿來的吸管和名片插入鑰匙孔，竊取機台零錢箱的現金，得手300元及1包乖乖餅乾；接著，他利用同樣的手法再次行竊，成功得手2600元。

警方接獲報案，很快便循線逮捕阿輝。對於上述犯行，阿輝在接受警詢以及法院審理期間，均坦承不諱。

高雄地院法官認為，阿輝有公共危險、傷害、洗錢、竊盜、詐欺、毒品等多項前科，過去曾入監服刑，沒想到假釋期滿之後，他又再度觸法，顯見他具有特別惡性，對刑罰反應力薄弱，於是依《刑法》第47條第1項規定加重其刑。

法官表示，阿輝並非無謀生能力之人，卻不思以正當方式賺錢，反而任意竊取他人財物，犯後也未積極賠償受害者損失，難認有彌補的誠意，最終依2次竊盜罪，分別判處拘役50日、有期徒刑3個月，得易科罰金5萬元、9萬元，全案仍可上訴。

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