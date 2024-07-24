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快訊／勾結警+詐團盜領上億遺產　知名律師蔡鴻燊遭收押禁見

▲▼知名律師蔡鴻燊涉嫌勾結詐騙集團，盜取獨居老人或已故者無人領取的遺產 。（圖／記者劉昌松攝）

▲知名律師蔡鴻燊(左)涉嫌勾結詐騙集團，盜取獨居老人或已故者無人領取的遺產 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、吳佩蓁／台北報導

知名律師蔡鴻燊涉嫌勾結詐騙集團，盜取無人認領的獨居老人或已故者的遺產，不法獲益上億元，台北地檢署23日發動大規模搜索約談，拘提台北市警中山分局駱姓警員在內共41人，檢方漏夜偵訊後，今（24日）清晨將蔡鴻燊與共犯吳展榮、王煜堤聲押。稍早法院召開聲押庭，裁定律師蔡鴻燊收押禁見。

蔡鴻燊曾任知名銀行襄理，擅長處理民事物權案件，他知悉有時獨居長者過世後，大家都不知該由誰來繼承遺產的狀況，就由遺產管理人向法院聲請至少6個月的公示催告，期滿後仍無人承認繼承，遺產扣除債務和遺贈物之後，剩餘的歸入國庫。

▲▼不動產詐團業者王煜堤 。（圖／記者劉昌松攝）

▲不動產詐團業者王煜堤 。（圖／記者劉昌松攝）

蔡鴻燊竟利用獨居長者過世遺產無人繼承漏洞，勾結不法不動產業者、警察、多名里長等人，利用「遺贈物」的名義，以偽造的贈與遺囑冒領，並偽造遺囑公證效力，詐取雙北數筆土地，總值預估上億元。

其中台北市中山警分局駱姓警員也在其犯罪集團中，他涉嫌利用職權幫查被繼承人(死者)。由於駱警平日表現不俗，才剛接受升職考試，被約談後引起警專騷動。

▲▼吳展榮遭聲押 。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉案共犯吳展榮。（圖／記者劉昌松攝）

檢察官鄭少珏23日指揮刑事局、調查局台北市調處、台北市警局等單位，兵分47路搜索並拘提41人，漏夜偵訊後今晨將蔡鴻燊與共犯吳展榮、不動產詐團業者王煜堤聲押禁見。稍早法院裁定蔡鴻燊羈押禁見，王、吳仍在開庭中；另外涉案13人分別以2千至10萬元交保，1人請回，全案依偽造文書、加重詐欺、洩密、貪污、組織犯罪等多項罪名偵辦。

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