勾結詐團「假遺囑」盜領上億遺產　北市惡警上銬移送畫面曝

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

知名律師蔡鴻燊被控涉嫌勾結詐騙集團，盜領無人認領的獨居老人的遺產，不法獲利上億元，北檢23日指揮警調單位，兵分41路展開大搜索，拘提包括台北市警中山分局駱姓警員在內41人，下午4時許，駱姓警員被戴上手銬移送北檢複訊，全案朝貪污、詐欺罪方向偵辦。

▲駱姓警員移送北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝，下同）

台北地檢署日前接獲檢舉，疑似有獨居民眾死後的遺產遭不明人士盜領，經分析追查後，發現有不法集團疑似鎖定法院公告，專挑無人認領的遺產下手，藉由不肖警察與律師協助，盜領多名死者身後動產與不動產。

專案小組追查發現，多起無親屬的遺產繼承案件，疑似就是利用「遺贈物」的機會，以偽造的贈與遺囑冒領，除了有律師涉嫌協助公證假遺囑效力，也有警察疑似幫忙查詢死者個資，遭冒領的動產與不動產總值估計上億元。

北檢檢察官鄭少珏23日指揮刑事局、調查局台北市調處、台北市警局等單位，兵分47路搜索並拘提41人，首波涉案人移送後，13人分別以新台幣2000元至10萬元不等交保、另1人請回，其中知名律師蔡鴻燊、共犯吳展榮、以及不動產詐團業者王煜堤3人遭聲押禁見。

其中，台北市中山警分局駱姓警員也在其犯罪集團中，他涉嫌利用職權查詢死者個資，供不法集團使用，由於駱警平日表現不俗，才剛接受升職考試，被約談後引起警專騷動。下午4時許，駱姓警員被上銬移送北檢複訊，全案朝貪污、加重詐欺等罪嫌方向偵辦。