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社會 社會焦點 保障人權

高中生跟妹子視訊裸聊...遭勒索6萬！台中「性影像案」今年718件

▲▼男性、失望、害怕、男人、性暴力、性侵、偷拍、出軌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台中市一名高中生被詐團盯上，利用視訊裸聊勒索6萬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者許權毅／台中報導

台中市警局統計，今年為止受理718件性影像案件，其中有6成都是「網路裸聊」遭詐案件，被害人又以年輕男性居多。警方指出個案，一名高中生小宇（化名）在網路與美美聊天，對方提出要視訊裸聊，小宇照做，結果竟被勒索6萬，詐團威脅付錢，否則就會把裸照傳給小宇的IG好友，小宇被父母發現異狀才報警解決困境。

台中警方統計，今年至7月19日為止，總計受理性影像案件（含兒少性剝削）計718件，被害人男性占56%，年齡集中在16至35歲（占57%）最多，犯罪類型以交友詐騙（網路裸聊）占62%為大宗。

警方說，隨著科技進步，犯罪手法演進，性私密影像犯罪日益增加，例如韓國的N號房事件、我國網紅小玉利用Deepfake技術將名人換臉至色情影片、利用「視訊裸聊」側錄性影像恐嚇取財案件，案件層出不窮。

警方表示，有受害者因為羞恥、尷尬和恐懼，不敢向父母、師長或警方求助，只好被持續勒索，甚至不堪壓力而走上絕路。若遇到類似看見務必牢記「保持鎮定」、「保存證據」、「調高社群帳號隱私設定」及「報警處理」等4個步驟，警方受理案件後將立即依法啟動偵查，並注意被害人身分隱私保密、協助申訴下架性影像，受害者無須擔心個人資訊遭曝光，犯罪者也會受到應有的法律制裁。

另外，性騷擾也是當今社會亟需重視的問題，例如性別騷擾（性別歧視言行）、不受歡迎的性接觸（令人反感的性暗示言行）與性要脅（賄賂或脅迫的性接觸）均為常見性騷擾的態樣。

台中警方統計，今年至7月19日為止，受理性騷擾案件計276件，被害人以女性占88%為多，年齡集中在18至30歲（占45%），犯罪類型以乘人不及抗拒親吻、擁抱或觸摸臀部、胸部或其他身體隱私處占47%為大宗。

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