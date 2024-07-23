「假遺囑」盜領上億遺產！律師+警察聯手　北檢大規模拘捕41人

▲北檢指揮警調單位查出有不法集團製造假遺囑，詐領遺產上億元。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署日前接獲檢舉，疑似有獨居民眾死後的遺產遭不明人士盜領，經分析追查後，發現有不法集團疑似根據法院公告，專挑無人認領的遺產下手，藉由警察與律師協助，盜領多名死者身後動產與不動產，北檢23日指揮警調單位，兵分41路展開大搜索，拘提包括台北市警中山分局駱姓警員在內41人，全案朝貪污、加重詐欺等罪嫌方向偵辦。

根據《民法》規定，民眾死亡後，留下的財產就會被視為遺產，通常由親屬繼承，但有時會出現例如獨居長者過世後，大家都不知該由誰來繼承遺產的狀況，就由遺產管理人向法院聲請至少6個月的公示催告，期滿後仍無人承認繼承，遺產扣除債務和遺贈物之後，剩餘的歸入國庫。

專案小組追查發現多起無親屬的遺產繼承案件，疑似就是利用「遺贈物」的名義，以偽造的贈與遺囑冒領，其中除了有律師涉嫌協助公證假遺囑效力，也有警察疑似幫忙查詢被繼承人(死者)相關個資，遭冒領的動產與不動產總值估計上億元。

檢察官鄭少珏23日指揮刑事局、調查局台北市調處、台北市警局等單位，兵分47路搜索並拘提41人，全案依偽造文書、加重詐欺、洩密、貪污、組織犯罪等多項罪名偵辦中。