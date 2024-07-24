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朝川普連開8槍「殺意堅決」！　槍擊細節曝：2警離開崗位成漏洞

▲▼ 美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國特勤局局長奇鐸（Kimberly Cheatle）為前總統川普遇刺事件引咎辭職，並坦言維安疏失。賓夕法尼亞州州警察局局長克里斯托弗·帕里斯（Christopher Paris）23日在安全聽證會揭露相關細節，包含槍手至少開了8槍以及有2名警官離開崗位尋找槍手以致於沒看到他爬上屋頂，因此也進一步引發外界對特勤局的質疑。

根據CNN報導，美國特勤局局長奇鐸雖辭職，但是卻未在聽證會上對於川普槍擊事件做出更多回應。帕里斯23日在國會中的安全聽證會曝光槍擊案細節，他表示，這場維安由特勤局與當地警察共同合作。

他指出，有2名具有狙擊能力的警察在關鍵時刻接獲通報，因此離開他們的崗位，去尋找可疑槍手。然而他們原先所在的位置是能夠俯視整個會場的完美場所，因此也被質疑，是否在關鍵時刻離開崗位，導致沒有看到槍手爬上屋頂。

▲▼美國前總統川普在賓州造勢時遭遇槍擊，20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）被當場擊斃。（圖／路透）

▲賓州警察局長坦承，無法否認警察離開可以清楚看到槍手爬上屋頂的地方。（圖／路透）

根據帕里斯的說法，槍手在被反狙擊手擊斃前，至少朝川普開了8槍，因為現場發現了8枚彈殼，而這也是首次公開槍手的開槍次數。

根據帕里斯的證詞，一名警察在槍手開槍前曾與他短暫對峙，槍手曾用步槍對準這名「懸掛」在屋頂上的警察，導致警察跌落。整個過程中，槍手在屋頂上大約待了3分鐘，而從與警察對峙到真正開槍僅過了幾秒鐘。

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