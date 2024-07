凱米颱風「外圍環流」重創菲律賓！　淹水、土石流災情不斷

▲凱米颱風「外圍環流」重創菲律賓。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

中度颱風凱米直撲台灣而來,儘管凱米襲台前未登陸菲律賓,但外圍環流仍在當地造成嚴重淹水、土石流災情,菲律賓總統府24日也宣布,首都圈政府單位、各級學校停班停課一天。

WATCH: Heavy rains brought by Typhoon Carina and the southwest moon caused flooding along Gil Puyat Ave. and Dela Rosa Street in Makati City on Wednesday. | ????: Ric John Brecio/Facebook Follow live updates for #CarinaPH : https://t.co/GiNsbtFFV2 pic.twitter.com/dhLwoVqznk

受到凱米颱風(菲律賓稱Carina)外圍環流影響,菲律賓北部降下致災性大雨,首都馬尼拉多處淹水,部分地區淹水深度甚至及膝。菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr)也宣布,首都圈政府單位、各級學校停班停課一天,股市和外匯交易也暫停。

LOOK: Kennon Road is currently impassable due to a massive landslide that occurred at Millsite, Camp 6, Tuba in Benguet on Wednesday, July 24. | ????: Barangay Camp Four-Tuba via Baguio City PIO



Follow live updates for #CarinaPH: https://t.co/GiNsbtFFV2 pic.twitter.com/9eiP3VeeUW