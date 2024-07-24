民調／賴清德上任2月滿意度過半52.9%　破四成民眾滿意卓榮泰表現

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

《鏡新聞》今（24日）公布最新民調，總統賴清德滿意度部分，52.9%過半數的民眾表示滿意、30.9%民眾表示不滿意、16.3%未表態。對於卓榮泰內閣團隊整體施政滿意度，則有43.1%民眾滿意、32.7%不滿意。

根據《鏡新聞》今日所做最新民調，對於總統賴清德上任至今兩個月的施政表現，有14.8%民眾非常滿意、38.1%還算滿意、12.5%非常不滿意、18.4%不太滿意、16.3%未表態，整體滿意度過半。卓榮泰內閣團隊滿意度部分，則有9.0%民眾非常滿意、34.1%還算滿意、10.4%非常不滿意、22.3%不太滿意、24.2%未表態。

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年7月20日至7月22日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話544人、手機541人、共1085份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.98%。

調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台，經費來源是鏡電視。