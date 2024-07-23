凱米來襲全台警戒　林右昌下令全體黨公職配合防災

▲凱米颱風。（圖／RAMMB）



記者杜冠霖／台北報導

中颱凱米直撲台灣而來，中央氣象署稍早已發布海上陸上颱風警報，民進黨秘書長林右昌於今（23日）黨務主管會報中指示，請所有黨公職同志及各縣市黨部全力配合中央及縣市政府之各項防災措施，做好各項應變準備，確實掌握災情並回報，減少颱風造成之損害。

稍早，民進黨中央下令：因應中度颱風凱米侵台，籲請各縣市黨部、黨公職，全力配合中央及縣市政府之各項防颱措施，做好災害應變准備。

該函文說明，中度颱風凱米即將侵台，恐有致災情況發生，籲請各縣市黨部、黨公職嚴正以待，做好應變之準備。如有災害發生，請各縣市黨部、黨公職主動通報災害應變主管機關，協助災害防救事宜。

中央氣象署預估，明（24日）下半天到後天颱風中心通過台灣北部上空，且颱風外圍逆時針環流，雨勢跟水氣擴大到西半部，明天全台各地都有顯著降雨，山區可能出現超大豪雨，凱米颱風是近年對台灣影響最有感的颱風，務必做好防颱準備。

氣象署技正謝佩芸指出，凱米颱風今下午5時位在台灣東方約410公里海面上， 過去一段時間強度略為增強，暴風半徑擴大到220公里，由北北西方向逐漸往西北方向移動，離台灣越來越接近。

謝佩芸說，明天白天全台各地都有降雨，尤其離颱風中心比較近的北部、東北部地區降雨明顯，因為颱風環流滿廣的，颱風中心雖然在東方海面，但逆時針環流讓雨勢跟水氣帶到西半部 中南部尤其南部及山區從明天下半天開始，雨勢明顯增加。