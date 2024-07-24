吃宵夜燙傷GG！醫見他「老二被燙白」笑出來　苦主嘆：像烤中卷

▲網友在Dcard分享老二被燙傷的真實故事，引起熱烈討論。（翻攝自Dcard）

圖文／鏡週刊

蛋蛋的哀傷是男性朋們最痛的領悟！一名網友近日分享老二被燙傷的真實故事，指他在2018年9月某個星期天晚上，不慎把100度湯麵全部撒在下體，幽默搞笑卻又令人同情的經驗，讓大批男性網看完友哭笑不得。

苦主原PO在Dcard以「老二燙傷真實故事分享」為題發文，表示他永遠記得那天因為膝蓋不小心撞到桌子，導致滾燙宵夜撒在老二上的痛苦，仿佛命根子瞬間消失，隨之而來的是老二像被撕下來的劇痛，即便他馬上到浴室沖冷水仍無法緩解，當下老二像被燙熟、變成白色那樣，「想像一下雞肉拿去川燙後的樣子…」

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眼看快保不住命根子，原PO連續打電話給老闆跟同事求救，結果3人第一反應都在爆笑，以為他在開玩笑，直到其中1人趕來看到原PO老二才開始認真處理，幫忙叫小黃送原PO去急診室。

▲同事趕來看到原PO老二才開始認真幫忙。（翻攝自Dcard）

因為原PO一直拿著兩包冰塊敷在老二上，害醫院所有人都盯著他，糗的是櫃檯報到時，如實告知「我的老二燙傷了，可以先幫我請醫生看還有沒有救嗎？」讓護理師跟同事都笑了出來。醫生更是在原PO脫下褲子後目瞪口呆，「我永遠記得他當時的表情，瞪大雙眼看著被燙白的老二，然後笑了出來，我也笑了出來，因為這個畫面真的太荒謬了！哈哈哈哈！」

圖文並茂的貼文引起網友熱議，不少男性網友發揮兄弟本色，紛紛私訊原PO想看包紮過的老二照片，「好想看被燙熟的老二」、「看標題以為當初的羊肉爐苦主又燙到出第二部了」、「感覺超痛 但對不起真的很好笑????」「看到這個我的老二也不自覺的縮了一下」，最後因為太多人想看，原PO只能留言統一回覆，表示老二被燙白當下正在浴室沖水，完全沒心情拍照，所以只有過幾天後拍的，「看起來真的很像烤中卷」。



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