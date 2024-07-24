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凱米撲台！全台百貨營業狀況懶人包　SOGO、台北101今停業一天

記者黃翊婷／綜合報導

中颱凱米來勢洶洶，全台僅金門縣宣布今日（24日）正常上班上課，其他縣市皆宣布停班停課。此外，各大百貨公司也相繼宣布24日暫停營業一天，包含SOGO全台8店、台北101購物中心等等，美麗華影城與百貨公司、遠東巨城購物中心則將視風雨狀況決定是否暫停營業一天。

▲SOGO忠孝館。（圖／記者廖婕妤攝）

▲圖為SOGO忠孝館。（資料照／記者廖婕妤攝）

受到凱米颱風外圍逆時針環流影響，雨勢跟水氣擴大到西半部，全台各地都有顯著降雨，山區可能出現超大豪雨。各縣市政府陸續宣布24日停班停課訊息，全台僅金門縣宣布24日正常上班上課。

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此外，各大百貨公司也宣布24日暫停營業一天，詳細如下：

1、SOGO全台全8店（忠孝、復興、敦化、天母、大巨蛋、中壢、新竹、高雄店）
2、台北101購物中心、觀景台、高空餐廳
3、京站時尚廣場、京站時尚廣場小碧潭
4、新莊宏匯廣場
5、天母大葉高島屋
6、大直美麗華百樂園摩天輪、旋轉木馬
7、汐止iFG遠雄廣場
8、三創生活園區

而美麗華百貨公司、遠東巨城購物中心將視風雨狀況於24日上午宣布是否暫停營業一天。

▲▼信義威秀電影院微解封人潮。（圖／記者周宸亘攝）

▲電影院業者24日將視風雨情況調整營業狀況。圖為信義威秀電影院。（資料照／記者周宸亘攝）

電影院的部分，威秀影城表示，當日場次將視風雨狀況評估進行調整，若民眾有退票需求，線上退票者皆免收手續費，如果已經取票者，可持票根於7日內至原購票影城辦理退換票事宜。

誠品電影院也宣布將視風雨評估調整營業狀況，預計24日早上9點於誠品電影院粉絲團公告；美麗華影城預計在24日早上7點公告；國賓影城則預防性關閉24日和25日的網路訂票功能。

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