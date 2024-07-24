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凱米直逼強颱！　「3股勢力」將衝擊台灣

（圖／翻攝「觀氣象看天氣」臉書）

▲凱米來勢洶洶。（圖／翻攝「觀氣象看天氣」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專提醒，中度颱風凱米開眼，強度已達中颱上限，直逼強烈颱風！接下來將有三股勢力衝擊台灣。

「觀氣象看天氣」臉書表示，第一，凱米颱風中心對東北部正面攻擊，登陸點北側附近留意16級上下強陣風，北部、東北部陸地、中部山區要留意劇烈雨勢。

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觀氣象看天氣表示，目前在巴士海峽因西北風與西風輻合的強對流，今天輻合帶將北移至西南部陸地，為南部帶來強降雨，降雨型態類似2013年的康芮颱風，當時造成台南大淹水。

（圖／氣象署）

▲▼最新颱風路徑及預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

文中提到，目前在南海的西南氣流，預計今天深夜後，當凱米逐漸通過北部陸地進入海峽北部時，將正面衝擊中南部，而帶來持續性的強降雨。

中央氣象署報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天、周四颱風及其外圍環流影響，各地風雨明顯，有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨，尤其中南部、東北部山區有局部超大豪雨發生機率，嘉義以南及北部、東南部山區有局部大豪雨發生機率。

張承傳分析，颱風過去稍增強，預估強度在中颱上限，暴風圈今晨觸陸，預計中心今晚在宜蘭或花蓮登陸，周四上半天進到台灣海峽，下午準備進入中國大陸。

張承傳說，周五台灣仍受颱風外圍環流影響，中南部雨勢較明顯，有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨機率，其他地區降雨較局部短暫；周六西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有午後雷陣雨；之後偏南到西南風，南部、東部、東南部有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有午後雷陣雨。

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