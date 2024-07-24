中颱凱米強襲　台鐵今午前對號列車全停駛、高鐵全線正常營運

記者李姿慧、黃翊婷／台北報導

中颱凱米來襲，全台各地幾乎都受到影響。台鐵宣布，今日（24日）中午12時前，西部幹線、東部幹線、南迴線對號列車全線停駛；高鐵部分，24日全線正常營運，但若風雨過大，會採取行車速限，延誤不適用退費規定。

▲台鐵24日中午12時前對號列車全線停駛。（資料照／記者李毓康攝）

台鐵表示，24日中午12時前，西部幹線、東部幹線、南迴線對號列車全線停駛；西部區間車視風雨機動調整，東部區間車樹林到花蓮間停駛，花蓮到台東正常行駛並視風雨情況機動調整，南迴線區間車停駛，詳細如下：

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一、西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)：

1.對號列車：全線停駛。

2.區間(快)車：中午12:00前正常行駛，並視風雨情形機動調整。

二、東部幹線：

1.對號列車：全線停駛。

2.區間(快)車：

(1)樹林=花蓮間停駛。

(2)花蓮=臺東間中午12:00前正常行駛，並視風雨情形機動調整。

三、南迴線：

1. 對號列車：全線停駛。

2. 區間(快)車：全線停駛。

四、支線：

1.平溪、深澳、六家、內灣線停駛。

2.集集、沙崙線正常行駛，並視風雨情形機動調整。

▲高鐵24日正常營運。（資料照／記者李姿慧攝）

高鐵部分，高鐵公司表示，24日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，不過，為了確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。