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快訊／凱米「開眼」暴風圈今晨觸陸　恐打轉風雨延長

（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲凱米颱風眼清晰可見。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

凱米颱風眼出現了！中央氣象署預報員張承傳表示，中度颱風凱米暴風圈今天清晨觸陸，預估今晚中心登陸宜蘭或花蓮，而在接近台灣陸地過程中，也可能出現打轉現象，導致風雨稍延長幾小時。

氣象署觀測，颱風今晨5時中心位置在宜蘭的東南方約250公里之處，以每小時11轉16公里速度，向西北西轉西北進行，近中心最大風速每秒45公尺（約每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時198公里），相當於16級風，其暴風圈逐漸進入台灣東半部、台中以北及嘉義以南陸地，對台灣各地及澎湖、馬祖將構成威脅，各地風雨逐漸增強，預計此颱風未來強度仍有稍增強的趨勢。

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（圖／氣象署）

▲▼最新颱風路徑及預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天、周四颱風及其外圍環流影響，各地風雨明顯，有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨，尤其中南部、東北部山區有局部超大豪雨發生機率，嘉義以南及北部、東南部山區有局部大豪雨發生機率。

張承傳分析，颱風暴風圈今晨觸陸，預估中心今晚在宜蘭或花蓮登陸，周四上半天進到台灣海峽，下午準備進入中國大陸。

張承傳提到，颱風過去稍增強，預估強度在中颱上限，而在接近台灣陸地過程中，也可能出現打轉現象，導致風雨稍延長幾小時。

張承傳說，颱風周五進入中國大陸，台灣仍受外圍環流影響，中南部雨勢較明顯，有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨機率，其他地區降雨較局部短暫；周六西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有午後雷陣雨；之後偏南到西南風，南部、東部、東南部有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有午後雷陣雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▲▼周四雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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