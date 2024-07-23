質疑潘孟安免費住建商豪宅遭判賠50萬！　王鴻薇喊冤：將提上訴

▲王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

立委王鴻薇去年爆料總統府秘書長潘孟安擔任賴清德競選總幹事北上輔選期間，免費入住建商提供的北市豪宅、受財團供養，潘事後提民事訴訟求償150萬元；台北地院今（23日）判決王鴻薇賠償50萬，並撤除貼文，可上訴。對此，王鴻薇表示，她身為立法委員，揭弊內容皆有所本，如今法官竟做出有利於潘孟安判決，她將提出上訴，以正官箴，絕不容朝堂之上，高官和財團利益交相賊。

王鴻薇指出，首先她要嚴正譴責潘孟安，他以濫訴手段威嚇，讓人民、媒體等監督單位噤聲，無疑是國家最大的悲哀，她身為立法委員，為民監督本於職責，揭弊內容皆有所本，她已做完整查證，而潘孟安自始至終提不出他本人租約及匯款證明，法官竟做出有利於潘孟安判決，她將提出上訴，以正官箴，絕不容朝堂之上，高官和財團利益交相賊。

「錯誤的能源政策，背後的官商勾結，黑道貪瀆橫行，對國家經濟建設，國人生活負擔影響巨大」，王鴻薇表示，潘孟安身為前屏東縣長，又擔任民主進步黨總統競選辦公室要人，如今高升廟堂人府入閣，卻被發現和綠能廠商過從甚密，去年五、六月以來搬進力麒御品5樓；從實價登錄網站可見，房價近兩年約在5100萬至5600萬元左右。由於潘孟安財產申報並無此處，該戶權狀顯示，含公設共53坪，另在地下4樓有2個停車位，所有人為楊宗。他既是力能能源董事長，也是天方能源科技股份有限公司法人代表。

王鴻薇表示，力能能源近年在屏東縣拓展光電事業，天方能源則是力麗集團旗下力麒建設關係事業。力麗集團旗下能源公司天方、力能，也在屏東發展光電，與潘淵源不淺。是否有政商勾串問題本應受檢驗，以上這些都是不爭的事實，她也都有出示相關事證，潘孟安本就應說明清楚，卻用司法手段來規避質疑令人不恥。

王鴻薇說，然而潘孟安不但不敢正面回應相關質疑，反而用拙劣的說法模糊焦點，稱這間房子是自己租下不是招待，在媒體前出示租約卻沒有租約畫面，一直到法院開庭才出示，但根本不是他自己名義承租，被指認後還跟法院謊稱多年的練姓助理，當場被我揭穿他這位「多年助理」其實並不是跟著他十多年，事實上該名練姓助理長期都在桃園，還選過桃園市議員，為了圓一個謊潘孟安說了更多的謊言來圓。

最後，王鴻薇強調，她身為新聞界出身，她要正告潘孟安，媒體有媒體的倫理道德底線，潘孟安藉由司法手段，三番兩次施壓要她提供揭發他住豪宅的爆料者個資，試圖恫嚇這些新聞從業人員與媒體界，她會堅定站在第一線，不會讓潘孟安有機會對這些盡責的媒體、勇敢的揭弊者秋後算帳。「請各位放心，王鴻薇會堅持下去查到底，揭弊除惡務盡，絕對不會向這些惡勢力低頭」。