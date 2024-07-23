　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

質疑潘孟安免費住建商豪宅遭判賠50萬！　王鴻薇喊冤：將提上訴

▲▼ 0716 國民黨召開,停止政治抹黑,兒少保護修法不漏接,記者會-王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

▲王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

立委王鴻薇去年爆料總統府秘書長潘孟安擔任賴清德競選總幹事北上輔選期間，免費入住建商提供的北市豪宅、受財團供養，潘事後提民事訴訟求償150萬元；台北地院今（23日）判決王鴻薇賠償50萬，並撤除貼文，可上訴。對此，王鴻薇表示，她身為立法委員，揭弊內容皆有所本，如今法官竟做出有利於潘孟安判決，她將提出上訴，以正官箴，絕不容朝堂之上，高官和財團利益交相賊。

王鴻薇指出，首先她要嚴正譴責潘孟安，他以濫訴手段威嚇，讓人民、媒體等監督單位噤聲，無疑是國家最大的悲哀，她身為立法委員，為民監督本於職責，揭弊內容皆有所本，她已做完整查證，而潘孟安自始至終提不出他本人租約及匯款證明，法官竟做出有利於潘孟安判決，她將提出上訴，以正官箴，絕不容朝堂之上，高官和財團利益交相賊。

「錯誤的能源政策，背後的官商勾結，黑道貪瀆橫行，對國家經濟建設，國人生活負擔影響巨大」，王鴻薇表示，潘孟安身為前屏東縣長，又擔任民主進步黨總統競選辦公室要人，如今高升廟堂人府入閣，卻被發現和綠能廠商過從甚密，去年五、六月以來搬進力麒御品5樓；從實價登錄網站可見，房價近兩年約在5100萬至5600萬元左右。由於潘孟安財產申報並無此處，該戶權狀顯示，含公設共53坪，另在地下4樓有2個停車位，所有人為楊宗。他既是力能能源董事長，也是天方能源科技股份有限公司法人代表。

王鴻薇表示，力能能源近年在屏東縣拓展光電事業，天方能源則是力麗集團旗下力麒建設關係事業。力麗集團旗下能源公司天方、力能，也在屏東發展光電，與潘淵源不淺。是否有政商勾串問題本應受檢驗，以上這些都是不爭的事實，她也都有出示相關事證，潘孟安本就應說明清楚，卻用司法手段來規避質疑令人不恥。

王鴻薇說，然而潘孟安不但不敢正面回應相關質疑，反而用拙劣的說法模糊焦點，稱這間房子是自己租下不是招待，在媒體前出示租約卻沒有租約畫面，一直到法院開庭才出示，但根本不是他自己名義承租，被指認後還跟法院謊稱多年的練姓助理，當場被我揭穿他這位「多年助理」其實並不是跟著他十多年，事實上該名練姓助理長期都在桃園，還選過桃園市議員，為了圓一個謊潘孟安說了更多的謊言來圓。

最後，王鴻薇強調，她身為新聞界出身，她要正告潘孟安，媒體有媒體的倫理道德底線，潘孟安藉由司法手段，三番兩次施壓要她提供揭發他住豪宅的爆料者個資，試圖恫嚇這些新聞從業人員與媒體界，她會堅定站在第一線，不會讓潘孟安有機會對這些盡責的媒體、勇敢的揭弊者秋後算帳。「請各位放心，王鴻薇會堅持下去查到底，揭弊除惡務盡，絕對不會向這些惡勢力低頭」。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
是否放假　台中市今晚8點給答案
竹竹苗是否放颱風假　高虹安：晚間8點前宣布
13地區達颱風假標準！最新風雨預測公布
奧運倒數4天！25歲女巴黎街頭遭5男性侵　手拎內衣、神智不清
江宏傑「嘴對嘴」親到許藍方！　王少偉錄影現場變臉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

颱風來襲日官司宣判　被問「會不會擔心」高虹安反應曝光

狼師案「北市空窗50天」　懲處公務員？蔣萬安：檢視環節提改進方案

幼兒園狼師案「市府空窗期50天」　林延鳳批家防中心、教育局無作為

陸漁船翻覆2死有進展　陸委會明與中方金門協商、歸還遺體和船隻

質疑潘孟安免費住建商豪宅遭判賠50萬！　王鴻薇喊冤：將提上訴

陸船翻覆2死大進展！兩岸明金門簽署共識　陳玉珍：會有圓滿答案

曝柯市府教育局輕易擱置「狼師案」　游淑慧：要查到底還孩子公道

拜登退選勾「換柱」聯想　黃健庭替朱立倫喊冤：他被傷害至今

每7個黨員有6個出走、黨工剩不到20人　時力提破萬字選後檢討

臉書被灌爆！網喊「最帥市長」盼放颱風假　蔣萬安：晚上8點宣布

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

小S陪許老三玩遊樂設施！尖叫喊救命「跟Lily超反差」

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

助理教保員江宜芳道歉

凱米來勢洶洶！北市週三、四放颱風假？　蔣萬安回應了

【中職明星賽大亂鬥】 #王建民 vs. #彭政閔 傳奇對決突然上演！

凱米逼近！最快深夜海警　強風驟雨加劇暴風圈驚人

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

醫師是偷拍狼 同事、病患家屬全入鏡 ｜20240722 ET午間新聞

颱風來襲日官司宣判　被問「會不會擔心」高虹安反應曝光

狼師案「北市空窗50天」　懲處公務員？蔣萬安：檢視環節提改進方案

幼兒園狼師案「市府空窗期50天」　林延鳳批家防中心、教育局無作為

陸漁船翻覆2死有進展　陸委會明與中方金門協商、歸還遺體和船隻

質疑潘孟安免費住建商豪宅遭判賠50萬！　王鴻薇喊冤：將提上訴

陸船翻覆2死大進展！兩岸明金門簽署共識　陳玉珍：會有圓滿答案

曝柯市府教育局輕易擱置「狼師案」　游淑慧：要查到底還孩子公道

拜登退選勾「換柱」聯想　黃健庭替朱立倫喊冤：他被傷害至今

每7個黨員有6個出走、黨工剩不到20人　時力提破萬字選後檢討

臉書被灌爆！網喊「最帥市長」盼放颱風假　蔣萬安：晚上8點宣布

嘉義鐵路高架最後一塊拼圖！水上車輛基地開工　117年4月完工

Terry欺騙老婆「公開差點帶到棺材的事」！　羅美玲聽完秒變臉全場尷尬

不斷更新／18縣市今晚可知「明天是否停班課！」　宣布時間一次看

不怕變空氣！毛加恩曝選陳將双主因　狂讚「很優秀先選再說」

無名女神「小予」揭曉寶寶性別！　老公戳破氣球真實反應被拍

塞納河髒爆「大腸桿菌超多」　巴黎奧運水上活動安全堪憂

做公益補財運　蘆竹誠聖宮關公文化節園遊會7／27登場

遊菲律賓玩跳氣球！英女飛上高空重摔「脖子斷掉」　昏迷8天身亡

克魯茲來台教第4隊看中職是世界指標　期待用他的瘋狂感染小龍

凱米颱風逼近！網友洗版問是否放假　台中市今晚8點給答案

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

政治熱門新聞

13：30警報一響「台北瞬間排空」　震撼空城畫面曝光

快訊／凱米逼近！基北北桃「今晚8點宣布」明放不放颱風假

凱米來襲逼出盧主播！盧秀燕現身颱風動態圖

北部萬安演習今登場　六張犁站過站不停

川普討要保護費　前空軍副司令喊「沒問題」：售台66架F-35

LIVE／北部「萬安演習」登場

國民黨3個億元男！蘇清泉身價5億最有錢　張智倫、顏寬恒土地數驚人

志願教召！53歲退伍士官長參與漢光演習

凱米逼近有望放颱風假？蔣回應了

韓國瑜存款半年少230萬、揹房貸2036萬　還申報兩樣「無價之寶」

25年來首次！軍公教「連2調薪」　預估經費235億

多圖／開車小心撞到坦克！　大量CM11戰車、CM23迫砲車夜間出動

《辛普森》神預言美國首位女總統？　心機操作內幕曝光

影／雄二、雄三登場　海鋒大隊進入陣地！完成射控指管車放列

更多熱門

相關新聞

即／爆潘孟安「金屋藏潘」　王鴻薇判賠50萬

即／爆潘孟安「金屋藏潘」　王鴻薇判賠50萬

國民黨立委王鴻薇去年（2023年）12月間，以「金屋藏潘！？」為題，指稱時任總統賴清德競選總幹事的潘孟安，免費入住建商提供的北市豪宅、受財團供養，潘強調「清廉自居是從政核心價值」，他以每月6萬8000元租屋，不容遭抹黑清譽，因此提告要求王鴻薇賠償精神慰撫150萬元，台北地院今（23日）判決王鴻薇賠償50萬元，須移除本案粉專相關貼文與影片、並不得再散布，可上訴。

川普要台灣付保護費　王鴻薇：兩岸關係搞爛只能乖乖繳

川普要台灣付保護費　王鴻薇：兩岸關係搞爛只能乖乖繳

國民黨團擬8／16召開兩周臨時會！　聚焦選罷法、NCC人事案

國民黨團擬8／16召開兩周臨時會！　聚焦選罷法、NCC人事案

內部通資料外流遭售　王鴻薇示警：資安即國安！

內部通資料外流遭售　王鴻薇示警：資安即國安！

傳葉菊蘭接圓山董座 　藍委酸「高齡國母」綠營自己養

傳葉菊蘭接圓山董座 　藍委酸「高齡國母」綠營自己養

關鍵字：

潘孟安王鴻薇上訴

讀者迴響

熱門新聞

4地區達颱風假標準！氣象署「最新風雨預測」出爐

即／凱米海警23:30發布　暴風圈估罩北台

颱風假機率高　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率99%

快訊／凱米陸上警報發布！4縣市列入首波警戒範圍

13：30警報一響「台北瞬間排空」　震撼空城畫面曝光

快訊／凱米逼近！基北北桃「今晚8點宣布」明放不放颱風假

「矮仔偉」逃大陸2度死緩　傳已遭槍決

黃仁勳要求「台積電CoWoS專線」　雙方口氣都很狂

中颱凱米「暴風圈明天穿台」　全台風雨劇烈2地恐有超大豪雨

1000人性愛趴「歡淫聲迴盪4天4夜」

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

二伯見蘿拉桌上擺1物「心痛一秒揉爛」！

快訊／凱米陸警擴大！雙北桃竹苗納入　12縣市警戒

暗黑IU是她！「1天做7次」　卻爆被攝影師性騷擾

13縣市今晚可知「明天是否停班課！」　宣布時間一次看

更多

最夯影音

更多

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

小S陪許老三玩遊樂設施！尖叫喊救命「跟Lily超反差」

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

助理教保員江宜芳道歉

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面