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快訊／爆潘孟安「金屋藏潘」受財團供養　王鴻薇判賠50萬

▲▼立委王鴻薇召開「金屋藏潘？！王鴻薇曝潘孟安長期入住建商子公司董事長名下豪宅」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委王鴻薇2023年以「金屋藏潘？！」為題，開記者會指稱潘孟安免費住豪宅、接受財團供養。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委王鴻薇去年（2023年）12月間，以「金屋藏潘！？」為題，指稱時任總統賴清德競選總幹事的潘孟安，免費入住建商提供的北市豪宅、受財團供養，潘強調「清廉自居是從政核心價值」，他以每月6萬8000元租屋，不容遭抹黑清譽，因此提告要求王鴻薇賠償精神慰撫150萬元，台北地院今（23日）判決王鴻薇賠償50萬元，須移除本案粉專相關貼文與影片、並不得再散布，可上訴。

曾任屏東縣長的潘孟安，現已升任總統府秘書長，本案他3度出庭，批王鴻薇「居心叵測」、以邪惡方式造謠，「不是揭弊，而是污衊」，目的是影響當時總統與立委選舉結果。潘自認耕耘政壇30年、從屏東恆春半島草根鄉代做起，一路戰戰兢兢，「清廉自居是從政核心價值」，被迫「以訟止謗」，並提出租約與付租匯款單據佐證自己清譽。

王鴻薇歷次出庭針鋒相對，批潘孟安提出的租約跟繳租單據，都只有助理簽字，無從證明潘孟安付費入住，拿出來等於不攻自破。王鴻薇強調消息來自「吹哨者」、爆料前嚴密查證、非無的放矢，且對輔選大將操守等可受公評之事合理評論與質疑，她諷刺潘孟安不敢提刑事告訴、怕被認證濫訴，僅提民事求償「難道只是要我的錢嗎」。

▲▼屏東縣前縣長潘孟安（前右）告立委王鴻薇求償，27日到台北地院開完庭不受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲現任總統府秘書長潘孟安（前右）告立委王鴻薇求償，3度親自出庭強調「清廉自居是從政核心價值」。（資料照／記者黃哲民攝）

本案源於去年12月間總統大選進入白熱化階段，王鴻薇同月4日開記者會以「金屋藏潘」為題，指稱北上為賴清德輔選的潘孟安，免費入住價值5000萬元的北市豪宅「力麒御品」，屋主是近年在屏東拓展版圖的光電業者「力能能源」董事長楊宗。

王鴻薇質疑，潘孟安擔任屏東縣長期間，力能能源與母公司天方能源在屏東圈地、獲特許在屏東設置光電，潘到台北輔選住進董事長家裡，「這裡面沒有問題嗎」。同日下午，王鴻薇接續在臉書po文，指稱潘孟安接受財團供養。

潘孟安開記者出示租約與匯款證明，自稱以每月6萬8000元租住，反擊王鴻薇惡意造謠抹黑。王鴻薇回敬指出，民進黨稱「潘孟安不過是一介平民」，把潘孟安比喻為「和北漂青年一樣租屋」，但就算是「北漂中年」，誰會去租1間3房1廳62坪、雙車位、每月6萬8000元的豪宅。

▲▼國民黨立委王鴻薇被屏東縣前縣長潘孟安求償150萬元，2日到台北地院出庭拒絕交出與爆料者完整對話紀錄，強調「我有責任去保護吹哨者！」（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨立委王鴻薇被總統府秘書長潘孟安提告求償150萬元，出庭批對方的舉證「不攻自破」。（資料照／記者黃哲民攝）

潘孟安提起本案求償訴訟，主張王鴻薇本案開記者會前，已得知楊宗公開回應不認識潘孟安、「是透過別人租屋，每月6萬8」等內容，王鴻薇仍發表不實言論誹謗，要求王鴻薇賠償精神慰撫150萬元，並移除相關po文，另須刊登他本案勝訴判決。

王鴻薇反駁指出，力麒集團當時替楊宗提出的片面說法，她覺得違反常情，「既不認識潘孟安，又說房子出租，那你為什麼可以讓潘孟安長期住在你的房子裡面，而且是個豪宅」，所以她不採信、照常開記者會對潘孟安提出三問：「房子是誰的、房租多少錢、住多久？」至於潘聲稱委託10多年的男助理租屋與匯款，王鴻薇指這名助理任職資料跟潘的說法不吻合，顯然是替潘擋槍的幌子。

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