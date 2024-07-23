凱米來襲彰化會放颱風假？王惠美：將與中彰投一起宣布

記者唐詠絮／彰化報導

凱米颱風來勢洶洶，預計明(24日)和後(25日)將帶來猛烈風雨，彰化縣政府提醒民眾做好防颱準備工作，縣長王惠美表示，彰化縣主要是提防風大和海水倒灌等問題，目前已經做好抽水機等整備工作，至於是否放颱風假，會視颱風狀況，與中彰投一起宣布，請農、漁、牧業者確實做好防颱準備。

▲中颱凱米來襲消防局整備。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲中颱凱米來襲防風大路樹倒塌。

為因應颱風季節，彰化縣消防局與家樂福、振宇五金、小北百貨等合作，在全縣的11家分店設置「防颱（災）專區」，提供多樣防災用品和乾糧，方便民眾購買，讓防災準備更加便捷。

消防局指出，防颱要遵循「6要3不」準則，謹記防颱訊息、固定招牌門窗、疏通社區水溝、準備防災用品、遷往高處避水患、及早撤離土石流危險區；不要進入危險河床、登山溯溪或進行觀湖、戲水、釣魚等活動。

▲中颱凱米來襲防海水倒灌。

「防颱（災）專區」提供的物品包括緊急避難包、手電筒、電池、行動電源、個人醫療用品、修繕工具、清潔用品、消毒用品、飲用水及乾糧等。並建議民眾在颱風來襲前檢查居家環境，如移除陽台植物、固定門窗、修剪樹木和清理雨水溝等，避免外出活動以免受困或發生意外，並注意颱風期間的長浪和大浪可能導致海邊危險，切勿前往海邊釣魚、戲水或觀浪。

▲消防局提醒民眾請勿到溪水及圳溝內遊玩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

至於沿海低窪地區居民應準備沙包及設置防水閘門，以防海水倒灌；並留意車行地下道淹水情形，避免受困。利用社群網路、平面及電子新聞等管道隨時掌握最新颱風資訊。王惠美提醒民眾，在颱風強風來襲時，注意可能被吹落的招牌、樹木或電線桿，保持安全距離並降低車速，如遇安全疑慮應停車並開啟警示燈，避免留在高處或危險處。