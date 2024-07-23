台鐵戒備「北迴線增14具落石監測」　風雨達標將降速或停駛

▲凱米颱風來襲，台鐵加強戒備。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風即將襲台，預計明天（24日）和周四將帶來猛烈風雨。台鐵針對北迴鐵路受0403震災影響路段加強戒備，除加派人力和機具外，落石潛勢地點也增設14具監視器，並設置水位計3具。另外，一旦雨量達預警或行動值，列車將降速或停駛。

因應凱米颱風陸上警報發佈，台鐵公司表示，已成立一級防颱應變中心，針對轄區內低窪易淹水潛勢地區，做好安全防護、完成相關防汛及救災器具如抽水機、防洪閘門、沙包等整理整備，同時加強路線設施的巡查與監控。另針對北迴鐵路受0403震災影響的路段，加強進行改善防災作為，並與有關單位進行聯防，確保安全。

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▲▼凱米颱風來勢洶洶，台鐵加強戒備。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司董事長杜微今上午前往花蓮地區實地巡查防颱準備，巡視重點包括救災機具設備到位、加派防災待命31名人力、土石流潛勢地點增設告警設備連線監控台、加強土石流導流及6座涵洞清淤、落石潛勢地點增設監視器14具、河溪疏濬、及設置水位計3具等。

杜微表示，雖然各項防災已經到位，台鐵公司仍將密切注意颱風動態，若風勢雨量超過警戒值或行動值時，將立即採取列車降速或停駛措施，也請旅客民眾能夠體諒。