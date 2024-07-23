中颱凱米估「明深夜登陸」　4地雨量恐破1800毫米

▲凱米颱風預計明天深夜至後天清晨登陸，風雨將是影響最劇烈時候。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱凱米持續朝台灣進逼，中央氣象署預估明天白天暴風圈觸陸，明深夜至後天清晨會登陸，因此明、後天將是風雨影響台灣最劇烈的時候，全台降雨量非常可觀，尤其南投、嘉義、高雄及屏東等地區，今起至周五累積雨量來到1800毫米，請民眾特別留意。

氣象署預報員劉宇其指出，凱米颱風下午2點位在鵝鑾鼻東南方460公里海面上，持續朝北北西轉西北方向台灣東方海面接近，海上警戒範圍包括台灣北部、東北部海面、巴士海峽及台灣海峽北部洋面，陸上警戒區從東半部擴增到台中以北、南投。

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他表示，今天開始受到外圍環流影響，氣象署針對基隆北海岸及新北市山區等地區發布大雨特報，中南部因午後熱對流雲系發展，出現局部短延時強降雨，高雄及屏東也發布大雷雨訊息，入夜後會趨緩，但迎風面北部、東半部入夜之後雨勢越來越明顯，風力也逐步增強。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

劉宇其說，目前颱風周遭雲系發展旺盛，整個菲律賓到南海一帶有旺盛雲系發生， 水氣多，是一個非常大的低壓帶，因此台灣天氣不穩定，逐漸影響到台灣上空，為台灣帶來顯著降雨，尤其降雨要特別注意。

劉宇其表示，颱風明天逐漸朝台灣方向接近，預計明天深夜到後天清晨登陸，以台灣東北部或花蓮登陸機會較高，暴風圈通過台灣北部將帶來顯著風雨，北部、東半部雨勢會先增大，明天北部、東半部尤其宜蘭、花蓮雨勢增大。

▲風力趨勢預測。（圖／氣象署提供）

他指出，西半部的中南部降雨在明天下半天開始轉強，延續到周四，西半部降雨非常強，中部、南部山區有超大豪雨可能，周五颱風遠離，但中南部雨勢仍然非常大，容易有豪雨發生。

劉宇其提到，未來預估累積雨量相當可觀，今起到周五全台山區預估雨量接近1000毫米，尤其是中南部山區明顯，包括南投、嘉義、高雄、屏東預估累積雨量各達到1800 毫米，降雨務必特別注意。