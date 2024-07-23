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翡翠水庫現況曝！　可攔500毫米超大豪雨「不洩洪」

▲▼翡翠水庫。（圖／台北翡翠水庫管理局）

▲翡翠水庫。（圖／台北翡翠水庫管理局，下同）

記者黃聖庭／台北報導

凱米颱風逼近臺灣，外圍環流可能為北部地區帶來豐沛雨量，尤其山區更應慎防豪大雨發生，台北翡翠水庫管理局長林裕益表示，截至今(23)日10時，翡翠水庫距離滿水位16.27公尺，餘裕庫容尚有36%，可供攔截蓄洪水量超過1.3億噸以上，足以承受500毫米「超大豪雨」等級的降雨。

▲▼翡翠水庫。（圖／台北翡翠水庫管理局）

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林裕益強調，根據目前氣象預估降雨資料，翡翠水庫預留庫容，可以完全攔截新店溪上游北勢溪之洪水，不會洩洪。他說，每年7至10月遭遇颱風最為頻繁，從去年起，在此防汛期間，水庫操作以控留超過20%以上的餘裕庫容為原則，可截留新店溪上游之北勢溪洪水，降低水庫下游新店溪1/3洪峰流量，減免水患風險。

▲▼翡翠水庫。（圖／台北翡翠水庫管理局）

翡管局說，台灣每年5月至11月為汛期，雨量豐沛，尤其7至9月更是颱風旺季。基於蓄洪防災需要，翡翠水庫操作，從去年起，決定控留至少2成的庫容餘裕，因應防颱防災之需。

翡管局指出，翡翠水庫集水區303平方公里，佔新店溪流域1/3面積，佔淡水河流域1/9面積，颱風豪雨來襲，翡翠水庫「不洩洪」，即可分別降低下游新店溪1/3水患風險、淡水河1/9水患風險。

▲▼翡翠水庫。（圖／台北翡翠水庫管理局）

翡管局水庫操作科長林保隆說，每年隨著汛期到來，翡翠水庫操作重點，由「供應用水」轉為「蓄洪防災」，尤其，此次凱米颱風適逢台灣「年度大潮」，全體同仁積極防災整備，完成各項水閘門測試操作，以及各項防颱資訊通報設備檢視正常，各執勤人員均已就位待命。

林保隆表示，每場颱風或豪大雨，都會使翡翠水庫入庫流量迅速增加，水庫操作必須更審慎管控。又強調，蓄洪防災之操作，攔蓄可能致災的「洪水」，轉化為「民生用水」及「水力發電」，不僅防災，又可興利。

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