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凱米逼近！一早逛超市「泡麵、罐頭」搶光　他愣：住市區怕什麼？

▲▼颱風,生鮮超市,搶購,泡麵,蔬菜,生鮮食品,麵包。（圖／記者姜國輝攝）

▲大家搶買泡麵。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

中颱凱米逼近，各大量販超市、超商也紛紛為防颱物資增加倍貨量，有網友表示，今（23）日早上去超市買東西，發現架上的泡麵都被掃光，不僅如此，青菜、罐頭、飲料也都賣完了，本來也打算買一包泡麵回家，但後來想想覺得沒必要，又默默放回去，「又不是住在偏遠山區」，貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「到底哪些智障住市區買了一堆泡麵回家？」一早到超市買優格和雞蛋，發現泡麵已被搶購一空，其他像是青菜、罐頭和飲料等物品也都被掃光，讓他一度起了跟風囤泡麵的念頭，但經過冷靜思考後，默默把泡麵放回架上，「每次颱風來都睡到下午，起床後去超商買微波食品超方便，又不是住在偏遠山區」。

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另外，也有網友指出，「台灣人是有多怕颱風會餓到啊？」昨（22）日晚上去超市現場人超多，結帳還要排隊，很多買一送一的優惠都售完，不少人買青菜、泡麵，回家看新聞才知道，原來是颱風要來了，「頂多颱風來一天，隨便吃個乾糧泡麵，餓個一天減肥一天會死嗎？台灣人到底有多怕颱風假會餓啊？」

貼文曝光，一票人有感，「台灣人不是怕餓，是熱愛一窩蜂」、「台灣特有的颱風儀式感」、「這是一種儀式感」、「台灣人喜歡湊熱鬧，別人有做自己卻沒做，就好像少了點什麼，跟別人擠一擠加上排隊，就覺得有做對事情」、「婆婆媽媽一早就搶購了」、「你不懂颱風假的浪漫」、「跟中秋烤肉一樣，是一種氣氛啦」、「風雨大不想出門時很方便」。

不少網友搖頭嘆，「以前還有人去大賣場掃一堆衛生紙回家，完全不知道為什麼」、「颱風一天就走了，囤東西要幹嘛」、「確實，又不是住在荒山野嶺」、「明明颱風也就一兩天風大雨大，囤個毛」。

凱米持續朝向台灣靠近，預計24、25日兩天是風雨最劇烈的時段，中央氣象署預估今日上午11時30分發布陸上警報，首波警戒區估計包括宜花東為主。而大家最關心的24日颱風假與否，台北市政府發言人殷瑋表示，基北北桃預計今日晚上8點對外公布。

▼凱米路徑預測。（圖／氣象署）

▲▼凱米路徑預測。（圖／氣象署）

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