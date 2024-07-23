凱米挾「行星尺度」西南氣流！雨灌中南部山區1800mm　粉專喊少見

▲凱米颱風可能伴隨行星尺度西南氣流，中南部將有驚人雨量。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風來勢洶洶，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，需要特別當心凱米颱風伴隨行星尺度西南氣流，沿途汲取大量水氣，迎風面中南部山區雨勢會非常可觀，雨量預報已到1800毫米，將面臨防災考驗，歷史上這種颱風不多。氣象署坦言，近幾年颱風預報累計雨量沒這麼大，呼籲民眾遠離山區。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，凱米颱風來勢洶洶，但另外一個需要特別當心的地方，是它伴隨著行星尺度西南氣流，從印度洋、東非、印度、中南半島到台灣，沿途汲取大量水氣。



「台灣颱風論壇｜天氣特急」示警，位於迎風面的中南部山區，雨勢將會非常可觀，氣象署最新風雨預報中，中南部山區雨量預報，已經報到1800毫米，歷史上能報到這種雨量的颱風並不多，相信也能馬上講出那幾個。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，無論如何，周四凌晨起，中南部山區將面臨防災考驗， 但請中南部山區的朋友， 以最高防災規格應對，天佑台灣！

氣象署預報員劉沛滕表示，整個颱風環流非常大，水氣非常扎實，周三和周四影響台灣最劇烈，颱風中心預計將通過北台灣，中南部山區可能受偏西風到西南風影響，環流碰到中央山脈、玉山、阿里山，對中南部帶來降雨非常大，後續跟隨南海較扎實水氣引進，加上西南風，整體雨量較大，雨量跟颱風通過台灣時間有關，如果通過走得慢，影響時間拉長，累積雨量會更多。

劉沛滕指出，去年台灣有6個颱風警報，有部分地區包括宜花山區累積雨量有超過1000毫米，卡努颱風累積雨量也有達到1000毫米，對南投埔里帶來明顯災情，累積雨量1000毫米帶來災害就很大。

劉沛滕表示，這次凱米颱風預報中南部山區累積雨量為1300毫米到1800毫米，坦言「近幾年颱風預報累積雨量沒有這麼大」，可能帶來災害應該不小且範圍廣，山區滿容易有落石、土石流，要提醒民眾不要待在山區或靠近危險地區。