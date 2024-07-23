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唐治平「長得不像」再拒認屍！下周再看一眼：如果真的是那我就簽

▲▼唐治平赴士林地檢署，仍不認母屍。（圖／記者黃宥寧攝）

▲唐治平赴士林地檢署，仍不認母屍。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

記者黃宥寧、戴若涵／台北報導

藝人唐治平的73歲母親6月3日被人發現陳屍在租屋處社區頂樓，但唐治平多次拒絕認屍，警方再辦理公告招領，將於24日截止。唐治平23日下午現身士林地檢署，但他仍然認為該具遺體並非其母親，下周一要再看一次屍體，他直呼遺體的穿著「太奇怪了」，表示「我這輩子沒看過她（母親）穿那樣」。

唐治平現身士檢時稱，「我不是來認屍的」，只是要來確認出庭事由，開完庭後接受媒體訪問時提到，「我仍然認為我那天看的那具屍體，不是我母親，她真的長得不像。」

雖然檢方向他解釋，由於遺體過一段時間會發脹，面目可能會長得不太一樣，但唐治平表示，「上身跟下身的衣服真的不是我媽的衣服，我這輩子沒看過她穿那樣，太誇張了，除非她去哪裡借了別人的衣服，我覺得太奇怪了！」

▲▼唐治平赴士林地檢署，仍不認母屍。（圖／記者黃宥寧攝）

另外，針對檢方驗齒模的流程，唐治平則提出質疑，為何要一個多月才驗出齒模，檢方則向他解釋，公文往返、調資料花了很久的時間，才知道唐母生前在哪一間診所就診，但他表示，身邊不只一名親友告訴他，在泰國驗齒模並不會花費這麼久的時間。

唐治平稱，「我今天並沒有簽那個認領屍體的，我需要再看一次屍體，已經約好時間了，下禮拜一我會去殯儀館再認真看一眼那具遺體，如果真的是我母親，那我就認、我就簽。」透露下周一將於下午3時前往板橋殯儀館確認遺體身分。

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