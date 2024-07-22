陸宣布烏克蘭外長受王毅邀請　將於7／23至7／26訪華

▲烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

烏俄戰爭持續超過2年，北京積極試圖掌握話語權。中國大陸外交部發言人毛寧今（22）日下午宣布，烏克蘭外長德米特羅·庫列巴將於7月23日至26日訪華。

據大陸外交部網站消息，毛寧表示，庫列巴外長是應中共中央政治局委員、外交部長邀請來華訪問。王毅與庫列巴曾於今年2月在慕尼黑安全會議上舉行會見，王毅闡述了烏克蘭問題上的原則立場，強調中方不會向衝突地區或衝突方出售致命性武器。

根據大陸外交部新聞稿，庫列巴表示，中方在全球事務中有著重要影響，烏方高度讚賞中方發布關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，希望中方繼續為促進和平發揮獨特建設性作用，願同中國政府歐亞事務特別代表加強聯繫。

另外，王毅6月4日曾表示，中國和巴西提出解決俄烏衝突的「六點共識」，超過20個國家支持，且「俄烏兩國也肯定共識的大部分內容」。

該「六點共識」呼籲有關各方遵守局勢降溫三原則，包括戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火，強調對話談判是解決烏克蘭危機的唯一出路、著重加大對相關地區人道主義援助，支持衝突當事方交換戰俘、反對使用大規模殺傷性武器、反對攻擊核電站等和平核設施、反對割裂世界，製造封閉的政治或經濟集團。

不過，烏克蘭隨後發表聲明，暗指北京在促進實現烏克蘭公正和永久和平上未能採取平衡的立場，婉拒「六點共識」。

中方同時與俄羅斯保持緊密關係，俄國總統普丁約2個月前、於5月16日對中國進行國是訪問，並在約1個半月後，再次與大陸國家主席習近平會面。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）曾指出，俄羅斯非常依賴中國，只要北京願意，一通電話就可結束烏俄戰爭。對此，大陸外交部回應稱，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方；中方將始終站在和平和對話的一邊，同包括俄羅斯在內的各方保持溝通，繼續為推動危機的政治解決發揮建設性作用。