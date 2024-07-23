天氣太熱「冷氣不想關」　台電曝省電祕訣：能省10%

▲有沒有人冷氣不太關？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

進入夏天後，天氣一天比一天熱，近日就有網友發文表示，現在天氣實在太熱，所以冷氣開了之後，就不太會關掉，有沒有人也是冷氣一開就不關了？貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「熱到冷氣都沒關過」為標題發文，提到夏天以來，他每天都熱到不太關冷氣，可能一早9時左右就開，開到半夜3、4時才會關掉。他透露自己使用的是變頻冷氣，溫度設定在28度左右，電費應該不會太高，有人也是冷氣都不太關的嗎？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「一年最熱就兩個月，變頻開了很正常」、「+1，換地方開而已，房間>電腦房>客廳」、「冷氣機乎開24小時，27度，一期電費大概1000元」、「剛換一級省電的冷氣，兩個月的電費比之前便宜1000多」、「冷氣沒停過+1」、「25度沒關過，5月到現在」。但也有網友表示，「我家一樓不用開也不會熱」。

除了選用變頻冷氣，台電過去也曾指出，冷氣溫度可以設定在26度至28度之間，且每調高1度，就可以省電6%，定期洗濾網也能省10%。台電還建議，開冷氣時，可以搭配電扇或循環扇，加速冷房效果，並且將門窗關好，避免冷氣外流，「都是冷氣的省電撇步唷！」