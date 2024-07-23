賴比瑞亞洪水嚴重　考慮遷都建立新城市

▲賴比瑞亞首都蒙羅維亞（Monrovia）。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

西非國家賴比瑞亞首都蒙羅維亞（Monrovia）受洪災影響嚴重，部分原因與人口過剩、汙水處理系統落後、缺乏建築規範等等有關。就在7月初，參議院聯合委員會召開會議，提議建立一座新城市，取代蒙羅維亞。遷都相關消息傳出後引發討論。

法廣、美國之音報導，蒙羅維亞是賴比瑞亞的經濟、政治、文化中心，人口約150萬人，蒙羅維亞自由港也是出口鐵礦、橡膠、木材至美歐的門戶，但該市基礎建設功能不彰，跟不上不斷增長的人口。根據賴比瑞亞國家災害管理機構，在6月下旬至7月初的大雨引發暴洪，造成將近5萬人急需援助。

參議院聯合委員會的這場會議討論的是洪水問題，提議把首都從過度擁擠、管理不善的蒙羅維亞遷出去。

住在首都蒙羅維亞的年輕人科佩武督（Chris Kpewudu）表示，「我覺得這是個好主意，因為首都現在一團糟，到處都是垃圾，下雨的時候到處都在淹水」，若有新城市之後，屆時將擁有更好的都市規劃。但也有部分的人認為，在尋找新首都之前，應該優先考量改善基礎建設與貧困問題。

針對相關討論，公共工程部門向法新社透露，現階段正仔細審查這項提案，遷都地點尚未確定，任何決定都將取決於經濟可行性。賴比瑞亞多年前就討論過遷都，2012年時任總統瑟利夫（Ellen Johnson-Sirleaf）就曾提議遷至中部名為澤克帕（Zekepa）的新城市。