尼泊爾暴雨釀土石流！　2輛巴士被沖下河「至少62人失蹤」

▲ 搜救人員在湍急的河上尋找失蹤者。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

尼泊爾因暴雨引發土石流及洪災，6月中旬至今有91人喪命，12日又因土石流造成2輛巴士墜河，至少62名乘客下落不明，當局正全力搜救。

根據《路透》，尼泊爾當局說明，12日的土石流導致2輛巴士墜入首都加德滿都以西約86公里的奇旺縣特耳蘇里河（Trishuli River），車上至少62人失蹤，當局動員大量軍警搜索。

網路曝光的畫面可見救援船在湍急的河上航行，由於土石流帶來的淤泥，河水完全呈現棕色。

當地官員辛賈利（Antim Sinjali）說明，「巴士還未尋獲，河水還在漲且混濁，為搜救人員帶來挑戰」，至少3名乘客在大量岩石和泥土從山坡上滑落以前就跳車，受到輕傷，而失蹤的乘客中包括7名印度人。

警方還指出，在加德滿都以西150公里的卡斯基地區（Kaski），土石流沖垮3棟房屋，造成11人死亡；鄰近的米亞迪地區（Myagdi ）也有3人死亡。

自6月中旬以來，暴雨引發的土石流及洪水已在尼泊爾奪走至少91條人命。總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）12日發文，對巴士墜河事故表示悲痛，並下令相關單位全力搜救。