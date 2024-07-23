2024巴黎奧運轉播升級有感！中華電信MOD、Hami Video獨家創新科技帶你深入體驗精采關鍵時刻

▲中華電信自7月27日起轉播2024巴黎奧運，提供一系列優惠方案。（圖／中華電信提供，下同）

生活中心／綜合報導

暑假到了，還在煩惱怎麼打發時間嗎？揪大家一起看奧運吧！2024巴黎奧運正逢影視串流服務的高峰，五度取得奧運轉播權的中華電信MOD、Hami Video蓄勢待發，這次更祭出新武器，7/27奧運開幕到8/12閉幕，天天帶給你超乎想像的賽事體驗，還有滿滿的法國藝文風情結合空前的科技壯舉，OTT多元觀賽，在電視、手機、平板、電腦上都能看，讓你走到哪都能熱血沸騰，嗨翻整個夏天！

▲中華電信首次推出奧運AR擴增實境、超慢速視角、追牌小秘書等功能。

2024巴黎奧運AR擴增實境，讓你身歷其境

猶記得每一次的奧運的精采片段都讓運動迷回味不已，今年最讓運動迷興奮的，就是中華電信MOD、Hami Video獨家取得授權的創新科技應用，推出奧運史上首次AR擴增實境、超慢速視角、追牌小秘書等功能，一站式奧運專區更提供4K畫質轉播、熱點回看、精采花絮影片等全方位收視服務，讓你彷彿置身於賽場之中，每一個動作都近在眼前，不僅看得清楚，還能感受到選手們的汗水和努力，以豐富刺激的體驗跟緊每一場中華隊賽事。

在賽事上拼命努力的選手，私下是怎麼訓練？為了一圓粉絲想要更深入了解選手，甚至希望有機會跟選手有更多互動，這次在奧運選手村設置3D虛擬攝影棚，提供好看又好玩的AR擴增實境，而且是「動態AR」，不管是短片還是現場訪問，都能透過影音與奧運選手同框互動，想跟拳擊手過兩招？想PK霹靂舞？沒問題，透過AR擴增實境，就能實現虛擬對決！

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超慢速視角，精采不漏接

比賽過程中有很多無法掌控的狀況，可能隨時有個華麗得分、或是快到看不清楚的動作，這種時候就要使用超慢速視角服務，像駭客任務一般凍結關鍵瞬間，用超過60個鏡頭環繞拍攝，完美捕捉選手的每個動作。想看籃球投籃瞬間、體操選手優雅旋轉、排球必殺技的英姿，通通都能用超慢動作、多角度重播，時間彷彿靜止，盡情欣賞每一個精采時刻！

▲中華電信MOD、Hami Video賽事轉播最多元，觀賽體驗最創新。

追牌小秘書，四大貼心服務

不只如此，這次巴黎賽事有新招，中華電信的轉播亮點「追牌小秘書」有四大貼心服務，追賽事、挺中華隊超easy！首先，「智慧提醒」功能是省事神器，想知道中華隊選手什麼時候出賽，不用自己盯著賽程表，APP會自動在比賽前推播通知，不錯過任何一場精采比賽！「熱點回看」服務，帶你直達比賽的關鍵時刻，節目進行到一半，想看剛剛那個驚人的扣球，沒問題！點幾下就能回到那個精采畫面，超級方便！如果是中華隊的鐵粉，一定要試試「自訂轉播表」，幾個簡單的步驟，就能快速篩選出中華隊或最愛的單項賽程，不用翻遍整個賽程表找比賽。巴黎奧運專區的「賽事快訊」是最佳戰友，比賽進行到哪了、中華隊得分了沒，專區會即時更新賽況和戰果，隨時掌握第一手資訊，緊追賽事不遲延。

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中華電信推出MOD、Hami Video限時優惠

Hami Video服務與MOD機上盒取得IOS 14067碳足跡認證與環境部碳標籤，自7月27日起轉播2024巴黎奧運，提供2個全4K畫質中文製播頻道等共11個頻道，讓民眾能完整享受奧運激情，同時，中華電信推出一系列限時優惠促案，7/1~7/26 網路門市新申辦MOD家速方案3.0最高享加碼Hami Point 3700點，超狂優惠讓你輕鬆加入奧運觀賽的行列。如果來不及到門市申辦，Hami Video 電視館 / 運動館60天網路方案只要299元，在Hami Video APP/網站隨訂隨看，每個精采瞬間都不錯過，這個暑假，用奧運的熱情點亮你的世界，一起加入奧運觀賽的行列！