凱米來襲「逼出盧主播」！盧秀燕現身颱風動態圖　37年前對比照曝

▲盧秀燕現身中市府颱風動態圖。（圖／翻攝自YT、漾台中臉書）

記者閔文昱／綜合報導

中央氣象署今（22）日發布凱米颱風轉為中颱，預計將在24日影響台灣陸地，台中市政府也在官方臉書「漾台中」發布相關資訊，提醒市民注意。值得注意的是，台中市長盧秀燕也以「氣象主播」姿態現身在資訊配圖中，彷彿是復刻37年前的播報畫面，引發關注。

漾台中22日晚間在臉書發文提醒，目前中央氣象署預估周三(24日)、周四(25日)最接近本島，中部地區恐出現陣雨或雷雨，尤其山區須留意大雨或局部豪雨發生，民眾務必要注意人身安全與行車安全。粉專還放上相關資訊配圖，而圖中右下角正是盧秀燕手比颱風動態模樣，彷彿化身氣象主播在播報新聞，形象相當專業。

▲中市府發布凱米颱風相關資訊。（圖／翻攝自Facebook／漾台中）

事實上，盧秀燕過去就是新聞人出身，還曾擔任華視晚間新聞氣象主播，去年記者節時，她就曾「同框」1987年的自己，將當時播報氣象的畫面與現今結合，以觀眾熟悉的氣象播報片頭開場，並說出和當年一樣的台詞，掀起熱烈討論。

▲盧秀燕去年曾短暫「回鍋」當主播，合體青春版自己。（圖／市府提供）

針對此次颱風，盧秀燕強調，防颱整備已全面展開，並指示由副市長鄭照新及秘書長黃崇典領導市府。由於她預計今晚率領市府團隊前往桃園機場，啟程訪問美西多個城市，因此她也在出訪前召開防颱整備會議，並強調訪美期間將隨時視訊掌握颱風最新動態，並不排除因應颱風變化，提前結束訪問回台。