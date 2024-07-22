7旬日女殺害102歲母　向警自首：壓力太大

▲日女因為長照壓力過大而弒母。（示意圖／免費圖庫／Pixabay）



記者楊庭蒝／綜合報導

日本東京都一名70歲的女子於今（22）日早間向警方報案，自稱殺害了102歲的母親。東京都警視廳立川警察署依據殺人未遂罪嫌，將該名女子逮捕。據該女子向警方供述，她因為無法承受照護母親的壓力，才會做出此等行為。

根據朝日新聞的報導，警視廳表示，警員到達該名女子位於國立市的住宅後，發現102歲的老婦人倒臥在寢室的床上，頸部受傷且情況嚴重，送醫後不治。70歲的女子向警方坦白，她因為照護母親的壓力太大，才會下手殺害母親。

該名女子表示，「母親無法自行移動到移動馬桶後，變成我負責把母親移到馬桶上，照護變得相當辛苦，於是殺了母親。」立川警察署之後將此案改為殺人罪嫌進行偵辦。

該名女子的住宅位於JR立川站以東約1.5公里的住宅區。一名男性鄰居提到，這名女子大約10年前搬回這裡，當時與丈夫及母親同住。然而，她的丈夫多年前過世後，只剩下她與母親相依為命。

該男性鄰居表示，專門協助老人洗澡的長照車輛每週會來訪一次。他在本月19日見到這名70歲婦人時，發現她看起來相當疲態，並表示「原本以為有外部長照人員的幫忙就沒問題，沒想到她會想不開。」