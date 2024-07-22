　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

7旬日女殺害102歲母　向警自首：壓力太大

▲老人,人瑞 。（圖／免費圖庫／Pixabay）

▲日女因為長照壓力過大而弒母。（示意圖／免費圖庫／Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本東京都一名70歲的女子於今（22）日早間向警方報案，自稱殺害了102歲的母親。東京都警視廳立川警察署依據殺人未遂罪嫌，將該名女子逮捕。據該女子向警方供述，她因為無法承受照護母親的壓力，才會做出此等行為。

根據朝日新聞的報導，警視廳表示，警員到達該名女子位於國立市的住宅後，發現102歲的老婦人倒臥在寢室的床上，頸部受傷且情況嚴重，送醫後不治。70歲的女子向警方坦白，她因為照護母親的壓力太大，才會下手殺害母親。

該名女子表示，「母親無法自行移動到移動馬桶後，變成我負責把母親移到馬桶上，照護變得相當辛苦，於是殺了母親。」立川警察署之後將此案改為殺人罪嫌進行偵辦。

該名女子的住宅位於JR立川站以東約1.5公里的住宅區。一名男性鄰居提到，這名女子大約10年前搬回這裡，當時與丈夫及母親同住。然而，她的丈夫多年前過世後，只剩下她與母親相依為命。

該男性鄰居表示，專門協助老人洗澡的長照車輛每週會來訪一次。他在本月19日見到這名70歲婦人時，發現她看起來相當疲態，並表示「原本以為有外部長照人員的幫忙就沒問題，沒想到她會想不開。」

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
凱米轉彎還在變強估23:30發海警　2條路侵台「紫爆風雨」恐
陶晶瑩突宣布「暫別台北」！　感性吐不捨：謝謝一切的美好
快訊／大法官遭網友「威脅安全」　警政署：已啟動專案偵辦
挖到遺跡停工　台積電嘉義廠急徵「耐熱挖土人員」！待遇曝光
1000人性愛趴「歡淫聲迴盪4天4夜」　英村民睡不著氣炸
女不抽菸「慘罹肺癌」！醫曝主因　煮菜習慣錯了：她以為健康

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

7旬日女殺害102歲母　向警自首：壓力太大

「印度神童」將來台！曝台積電未來地位　關鍵時間在2025

大佬不同調？柯林頓夫婦力挺賀錦麗「歐巴馬靜悄悄」　最大硬傷曝

專偷空屋！北海道「阿公竊盜團」獄中相識　年紀最大88歲

拜登退選後　美國民主黨各州主席一致支持賀錦麗

1000人性愛趴「歡淫聲迴盪4天4夜」　英村民睡不著氣炸

蘇丹戰亂！女性被迫與士兵「性愛換食物」　想抽身被按住折磨

南韓心戰廣播內容曝！爆料士兵「脫北失敗」遭逮　地雷兵炸斷肢

賀錦麗將猛攻「78歲川普太老了」！拜登退選　他秒成最高齡候選人

美媒封賀錦麗「民主黨最強人選」　民調表現較佳

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

林俊傑是香菜Lover

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

王建民登板夢幻對決洪一中　觸身球砸中陳金鋒：完蛋了

17歲少年搶老人手機　逃逸3秒後遭公車撞死

7旬日女殺害102歲母　向警自首：壓力太大

「印度神童」將來台！曝台積電未來地位　關鍵時間在2025

大佬不同調？柯林頓夫婦力挺賀錦麗「歐巴馬靜悄悄」　最大硬傷曝

專偷空屋！北海道「阿公竊盜團」獄中相識　年紀最大88歲

拜登退選後　美國民主黨各州主席一致支持賀錦麗

1000人性愛趴「歡淫聲迴盪4天4夜」　英村民睡不著氣炸

蘇丹戰亂！女性被迫與士兵「性愛換食物」　想抽身被按住折磨

南韓心戰廣播內容曝！爆料士兵「脫北失敗」遭逮　地雷兵炸斷肢

賀錦麗將猛攻「78歲川普太老了」！拜登退選　他秒成最高齡候選人

美媒封賀錦麗「民主黨最強人選」　民調表現較佳

中國妹扮「彌豆子」參加動漫展！遭保安擋門外：不能穿和服

陶晶瑩愛女赴美留學遭歧視！　陷憂鬱曾想放棄「轉念做好自己」重新再出發

賴清德建立台灣主體性國家認同　國台辦回應「3罔顧」痛批煽動仇視

凱米轉彎還在變強估23:30發海警　2條路侵台「紫爆風雨」恐致災

陶晶瑩突宣布「暫別台北」！　感性吐不捨：謝謝一切的美好

快訊／大法官遭網友「威脅安全」　警政署：已啟動專案偵辦

美國男籃史上首人！39歲詹皇任奧運掌旗官　柯瑞提名親自宣布

宋濤會見劉兆玄　落實三中全會精神：提供台胞在陸發展機遇空間

2大男神同框！梁朝偉、彭于晏終於合作　驚險「躲雪崩」畫面曝光

歡慶父親節！新北市圖邀親子同樂　看好書、玩音樂、捏陶DIY

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

國際熱門新聞

即／拜登宣布「放棄競選連任」

神預測？《辛普森》這一幕「她當上總統」

1000人性愛趴「歡淫聲迴盪4天4夜」

好市多推出求生「末日桶」　保存期限長達25年

嬰兒車墜軌　爸爸救女兒一起遭輾亡

日本「孤獨死」年輕人變多了

拜登一夜間改變心意決定退選　路透：震驚白宮幕僚

蘇丹女性被迫與士兵性愛　換取食物

川普vs賀錦麗「民調僅差1％」皆無領先優勢

日氣象廳：凱米估25日登陸台灣　預測路徑曝

81歲拜登突退選　幕僚曝「決定翻轉瞬間」

拜登宣布退選　川普火速回應了

曼谷6屍案最新畫面！嫌犯神情緊張獨待房間

Google宣布「1實用服務」要掰了！

更多熱門

相關新聞

田僑仔貪洗錢利潤　11筆土地被扣押

田僑仔貪洗錢利潤　11筆土地被扣押

台中1名江姓男子與友人在台中商辦大樓內成立洗錢集團，以0.5％至1％的利潤吸引人頭公司加入洗錢行列，刑事局中打三隊透過165反詐騙大數據分析，今年4月成功逮捕包括江在內等11名涉案人。其中1名周姓共犯雖擁有市值超過250萬元的彰化農地11筆，仍成為人頭戶想賺偏財，如今遭到警方逮捕，這11筆土地全被查扣，只能說悔不當初。

菜販送貨鑰匙沒拔機車遭竊　警4小時抓到人

菜販送貨鑰匙沒拔機車遭竊　警4小時抓到人

轎車違規揪出駕駛無照還藏毒　女乘客被通緝

轎車違規揪出駕駛無照還藏毒　女乘客被通緝

21歲正妹高材生「遭男同學暗戀虐殺」！

21歲正妹高材生「遭男同學暗戀虐殺」！

弟弟持木棍打死哥哥遭起訴

弟弟持木棍打死哥哥遭起訴

關鍵字：

報案自稱殺害母親逮捕照護壓力殺人案

讀者迴響

熱門新聞

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

快訊／「凱米」轉中颱！最新路徑出爐

有機會颱風假？　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率破8成

凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

胎兒染色體多個Y！網喊母湯：惡魔基因

今年鬼月最衰3星座公開！

凱米登陸機率升！2地成風雨搖滾區

獨／竹科驚傳墜樓命案　36歲工程師頭部重創亡

快訊／板橋篤行路大火！現場慘況曝光

陸醫院院長偷吃嬌妻閨蜜！網見正臉照大歪樓

凱米逼近有望放颱風假？蔣回應了

即／拜登宣布「放棄競選連任」

手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝

更多

最夯影音

更多

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

熱門快報

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面