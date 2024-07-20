21歲正妹高材生「陳屍汽車後座」！男同學暗戀不成　虐殺焚屍

▲被害人遭暗戀她許久的大學同學殺害。（圖／翻攝自IG，下同）

記者王佩翊／編譯

阿根廷一名21歲網路正妹跟朋友相約見面後失蹤，警方展開搜索後，最終在一個停車場內發現一輛被燒毀的汽車，而後座就躺著她的屍體。經過調查，確認兇手是一名暗戀死者已久的大學同學，他因愛而不得，竟殘殺被害女性，在車上對其施暴後焚屍。

根據《太陽報》報導，21歲女大學生卡塔莉娜（Catalina Gutiérrez）在Instagram擁有10萬名粉絲，在TikTok上也有3.6萬人追蹤。她17日和朋友相約在購物中心見面，並在出發時給男友發了1條語音消息，告訴他自己已經在路上。然而，自此之後她卻憑空消失。

警方接獲失蹤通報後，最初排除了他殺的可能，但在對她的朋友們進行調查後，案件出現轉折。卡塔莉娜的一名同樣就讀於建築系的男同學內斯托（Néstor Soto），在警方詢問的過程中坦承犯案。他聲稱，自己瘋狂迷戀卡塔莉娜，更稱她是「生命中的摯愛」。

卡塔莉娜的姊姊通過手機定位鎖定她的位置，然而一行人在17日晚間趕抵定位所在的停車場時，只找到已經斷氣的卡塔莉娜陳屍在汽車後座。

警方判斷，內斯托先是在車內將卡塔莉娜打到失去意識，然後開車到停車場並縱火焚燒車輛。據悉，內斯托假意要求卡塔莉娜在去購物中心的路上，順道載他一程，沒想到卻將其殺害。

卡塔莉娜的父親馬塞洛（Marcelo）震驚表示，內斯托曾經無數次被邀請到他們家作客。目前內斯托已被逮捕，根據驗屍結果，卡塔莉娜死於頸部壓迫窒息死亡，而她的身體則受到多處打擊和燒傷。