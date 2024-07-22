女兒衣服沾嘔吐物「臭一下午沒換」　保母反爆氣！家長傻眼：被退托

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親日前到保母家接女兒，發現孩子的洋裝上竟有乾掉的嘔吐物，而起因是另一位弟弟吃飯時吐了，波及到女兒，怎料保母不僅狂找藉口，事後更態度惡劣，嫌他們難搞退托，這讓她不禁錯愕直呼，「從頭到尾她們沒一句道歉，做錯事怎麼有辦法這麼大聲啊？」

這名母親在「匿名公社」氣憤發文，「女兒被退托了，起因是保母帶的其中一個小弟弟吃飯時吐了，吐在我女兒的洋裝上。保母的媳婦說，因為是晚餐時吐的，她沒時間幫我女兒洗，所以要我們帶回家洗，我也只是問她怎麼不先換衣服，我有拿備用衣服放在保母那，結果她就生氣地回說，她很忙、沒空什麼的，把我唸一頓就關門了。」

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等回到家，婆婆立刻幫妹妹把衣服脫掉，同時發現嘔吐物都乾了，根本不可能是晚餐時吐的；後來，原PO也詢問女兒，得知是下午吃點心時被弄到的，「等於是女兒穿著臭酸的衣服超過4小時，於是我忍不住打給保母，對方堅持是晚餐時吐的，還說我女兒太嬌貴、我太難搞，所以不幫我帶了，要我明天去拿退款。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友們也傻眼，紛紛回應「靠北，找保母要好好篩選，這樣的保母真的很離譜」、「還好趁早退托了，不然這種沒愛心的保母遲早出事」、「如果是我女兒受到這樣的對待，我一定追究到底，不可能這麼輕易放過她」、「我只能說...現在的社會做錯事情都還理直氣壯，小孩子給保母帶，一定要朋友或認識的人介紹才安全」。

另外，也有其他保母直言，「建議妳直接投訴居家托育服務中心和社會局，居服中心如果息事寧人，一定要投訴社會局才會處理這種老鼠屎。好保母還是很多的，希望妳不要灰心喔！」