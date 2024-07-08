手搖店員「點名4種客人」超崩潰！　同業超有感：遇過路人要裝水

▲原PO上班常遇到奧客。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

「三百六十行，行行出狀元」，每個職業都有各自辛苦的地方，一名在手搖店上班的店員抱怨，常遇到4種令人翻白眼的客人，最常碰到客人提出各種不合理的要求，像是幫忙洗10個環保杯後再裝飲料，或是鮮奶茶奶多，甚至還有很多客人被拒後回說「我在其他分店都可以這樣」，讓她內心瞬間一把火。

店員在Dcard發文，「手搖員工最煩的客人」，她列出4種客人，第一種是愛說「我在其他分店都可以這樣」，在其他店拿提袋不用錢、把寶特瓶當環保杯用，「同事：這是奧客慣用招數吧？」第二種是，說了稍等硬要直接點餐的客人。

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第三種是插隊的客人，會先勸導客人乖乖排隊，如果不聽勸就拒絕點餐，「也遇過不想排隊氣噗噗走掉的，慢走不送欸」。第四種是提出各種怪要求的客人，拿出10個環保杯，要求洗過再裝飲料、去冰三顆冰塊、鮮奶茶奶多等等，都讓PO很傻眼。

貼文曝光，釣出許多店員分享，「結完帳才說要用環保杯or折價券or載具的 」、「叫號都不理，還來問我的飲料好了沒」、「第一個我之前在藥妝店上班也常常遇到，我直接跟客人說，請問是哪家店呢？公司不允許的事情我幫您檢舉，客人就閉嘴了」、「還有那種點完之後也付錢了，拿到飲料後才說他要幾杯，真的在付錢時沒有察覺到嗎」、「還有只是路過沒消費，還來要冰塊或水的人，要喝水不會去超商買？」「遇過打烊鐵門拉剩一個縫，還鑽進來想點飲料的客人」。