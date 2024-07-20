同事幫訂午餐飲料！　她怨「想賺小錢」狂喊：不公平

▲一名女網友在網路上發文抱怨，指出同事揪團購訂餐，有折扣卻讓大家付原價，讓她相當不滿。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名女網友日前在網路上發文抱怨，表示她的同事都會揪團訂購飲料或便當。不過當遇到有折扣優惠，該名同事卻還是跟大家收原價，原因是因為還要找錢很麻煩，但原PO卻認為是同事想要藉此「賺小錢」，貼文一出立刻引起網友熱議。

一名女網友近日在Dcard上面發文抱怨，表示她公司有一名同事都會當主揪，找大家一起團訂購飲料或便當。但有次原PO就發現，如果訂餐時有折扣優惠，該名同事仍會向其他人收取原價，後來詢問對方後，對方卻表示，因為找錢太麻煩，因此才會這樣做。

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後來原PO因為不滿同事的這種做法，就自己當主揪幫大家訂餐，並都向他們收取折扣以後的價錢。沒想到，她這樣的做法竟引起該名同事不滿，放話自己之後都不要當主揪，還到處跟其他人說原PO的不是。

原PO透露，結果最近該名同事又開始到處揪人訂飲料，讓她相當介意，覺得對方這樣的行為是在佔別人便宜，不僅可以自己吃免費，有時候甚至還可以賺小錢。因此好奇詢問大家「大家有遇過這種嗎？大家會在意這個嗎？或是大家會怎麼做？」。

貼文一出許多網友紛紛表示「我之前有同事也是這樣，但我覺得沒關係，因為他願意幫忙訂跟去拿。如果你很在意就自己當主揪，再把優惠的錢找給別人吧，不過我覺得別人也不會感謝你」、「格局真小」、「他願意當主揪願意拿飲料收錢，讓他賺一點我覺得還好欸，不然以後妳自己開啊」、「沒幾塊錢，就讓她賺了吧，有人幫我訂飲料感謝都來不及了」。

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