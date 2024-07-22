　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

愛在心底口難開！12星座「表面冷淡、心裡卻愛到不行」3大原因大公開

▲夫妻,吵架,冷戰（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲了解12星座「愛在心底口難開」的原因，另一半其實也可以和他們討論彼此的期望和目標，為彼此的相處找到一個平衡點。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO、PEXELS、unsplash）

生活中心／綜合報導

有些人愛得愈深反而愈不會輕易說出口，但他們卻會默默將你的未來視為自己的未來，並且實際付諸行動！但這種「無言的愛」真的常常會讓對方覺得困惑，甚至會誤以為「他不愛我」。別急，《星座好朋友》這就幫大家剖析12星座「愛在心裡口難開」的原因和常見模式，讓你感受到——他們的愛原來遠遠超過你的想像！

愛你，卻選擇躲避你
代表星座：水瓶座、雙子座、巨蟹座、雙魚座
認識水瓶和雙子的人知道，他們通常都是自信滿滿的樣子，而巨蟹和雙魚則容易對自己缺乏自信，這2種看似截然不同的星座，在愛情面前卻同等脆弱。他們因為深愛你，所以看見了自己的不完美，總覺得自己配不上你，因此雖然心裡在乎你卻選擇躲避你，害怕你看穿他們的心。不過這並不是因為他們不愛你，而是他們不敢面對愛你的勇氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

所以愛著他們，同時就需要給予他們更多的鼓勵和支持，讓他們感受到你對他們的愛和肯定，並且耐心等待他們打開心扉的那一天。給予他們信心和安全感，讓他們知道你願意接受他們的不完美和脆弱，這樣他們才能夠放下心防，真正地投入到愛情中！

▲吵架,冷戰,情侶,衝突。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

愛你，卻常常責備你
代表星座：獅子座、天蠍座、處女座、牡羊座
是不是經常覺得這4個星座情人對你很嚴厲？但別因此就誤解他們不愛你，其實他們之所以會這樣，原來是因為太在乎你。他們會責備你，要你按時吃飯、多穿衣服，如果你不聽話，他們的語氣就會變得嚴厲，甚至會對你發火。絕大原因其實是因為他們看在眼裡，心疼在心裡，所以覺得有義務要好好照顧你。雖然這種關心可能會讓你感到壓力，但這些行為多少都是源自於他們深愛你的心。

因此可以先理解這些星座的用心。他們可能是出自擔心你的安全和健康，希望你能過得更好。也許他們曾經經歷過一些困難或失敗，所以特別關心你的一舉一動。當然，這不代表他們有權力控制你的行為，你仍然有自主權和選擇權。最重要的是和你的伴侶溝通。告訴他們你的感受，讓他們了解你的需求和界限。也許他們會意識到自己的行為給你帶來了壓力，並且尊重你在感情中真正的需要。

愛你，卻不常陪在你身邊
代表星座：魔羯座、金牛座、天秤座、射手座

▲愛情,兩性,吵架,溝通,冷戰。（圖／unsplash）

這四個星座的人一忙起來就常常不在戀人身邊，因為比起享受當下的甜蜜，他們更想為你創造一個美好的未來。不論是務實的魔羯、金牛，還是追求平衡的天秤、樂觀的射手，當他們認定了一個人，他們往往會變得更成熟，並且更願意努力為未來打拼。你可能會覺得他們不夠愛你，但實則是他們正在用另一種方式愛你。他們其實也想待在你身邊，享受兩人世界，但他們知道，真正的愛，是能夠抵抗慾望，為你做出最好的決定。

除了理解他們的特點和價值觀，作為另一半的你其實可以和他們討論彼此的期望和目標，為彼此的相處找到一個平衡點。同時，也可以和他們分享自己的想法和感受，讓他們更加了解我們的需求和希望。建立良好的溝通和信任關係，能夠讓彼此更加理解，並且一起為兩人的夢想與目標努力實現。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
快訊／高雄過港隧道排風機遭撞墜毀！　車流嚴重回堵
最快今晚發海警　「周三周四最劇烈」強風豪雨襲全台
台股大屠殺612點　2大主因影響
快訊／與妻兒三峽溪戲水　45歲夫溺水死亡
蕭淑慎現況曝光！　幫人帶小孩月領3萬保母費
《瑞鎮家2》冰島開業「隔壁桌竟是理想混蛋」　異地相認：都台灣
頭戴內褲、馬尾遮點！PTT驚見「蘿莉控板」　她心痛求高調

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

根本猜不出他們在想你！土象默默關心太悶騷、風象的曖昧訊息很吃電波

12星座「4個舉動」代表成功收服他！天蠍讓你用他手機、驕傲獅子把錢包交給你

熱情牡羊竟然會害羞！12星座「喜歡藏不住」準備好被寵愛了嗎？

凱米颱風今晚影響東南部海域　農業部籲農漁民加強防颱

中颱凱米最快今晚發海警　「周三周四最劇烈」強風豪雨襲全台

頂新和德攜手早稻田大學棒球部　共同推動台灣基層棒球

快訊／嚴防凱米颱風！熱氣球嘉年華喊卡　明後綠島蘭嶼船班全取消

便當微波「塑化劑狂飆40倍」！醫曝對腎臟驚人危害　教1招避免

快訊／國家警報響了！大雷雨灌1地　暴雨警戒2小時　

男友超愛！把頭埋進胸部「是什麼感覺」　網浮誇形容：可以住在那

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

林俊傑是香菜Lover

王建民登板夢幻對決洪一中　觸身球砸中陳金鋒：完蛋了

17歲少年搶老人手機　逃逸3秒後遭公車撞死

凱米颱風今晚影響東南部海域　農業部籲農漁民加強防颱

中颱凱米最快今晚發海警　「周三周四最劇烈」強風豪雨襲全台

頂新和德攜手早稻田大學棒球部　共同推動台灣基層棒球

快訊／嚴防凱米颱風！熱氣球嘉年華喊卡　明後綠島蘭嶼船班全取消

便當微波「塑化劑狂飆40倍」！醫曝對腎臟驚人危害　教1招避免

快訊／國家警報響了！大雷雨灌1地　暴雨警戒2小時　

男友超愛！把頭埋進胸部「是什麼感覺」　網浮誇形容：可以住在那

愛在心底口難開！12星座「表面冷淡、心裡卻愛到不行」3大原因大公開

BLACKPINK鐵粉「一整櫃珍藏」被清空！女友回1句...他崩潰趕人

能接受多大的男童「跟媽媽進女廁？」　網點出1狀況：直接牙起來

凱米颱風今晚影響東南部海域　農業部籲農漁民加強防颱

凱米警戒！龜山島明起封島4天　台東熱氣球嘉年華7／24起暫停3天

日星巴克話題「水蜜桃星冰樂」夏日限定！　滿滿果肉混合奶油超欠喝

老派ㄟ西式理髮廳喝杯咖啡！古亭小秘境　記得敲碗老闆隱藏版甜點

演唱會才秒殺！楊乃文現身台南開唱　聊「這話題」停不下來：講最多話的一次

Energy演唱會剩不到5天！　牛奶「身體狀況出現異常」：不要開玩笑

超Q「貓貓蟲咖波手搖杯」第2彈登場！加碼收實用提袋、製冰盒

高雄夢時代5間新餐廳報到！　SOGO大巨蛋漢堡排嘉8／1開幕

剛畢業「爸媽計畫幫買房」她卻搖頭！女吐真實原因　網一看狂勸

今夏必備指甲彩繪元素！蝴蝶結、愛心、果凍風超可愛又降溫

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

生活熱門新聞

快訊／「凱米」轉中颱！最新路徑出爐

有機會颱風假？　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率破8成

凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

凱米登陸機率升！2地成風雨搖滾區

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝

凱米颱風變胖「暴風圈周三上午觸陸」　專家曝風雨最強時間

行動電源充電有禁區！台電：有3件事別做

凱米估明發陸警「暴風圈掃半個台灣」　首當其衝地區曝

凱米「挑戰強颱」最快深夜海警　明加速北上！2天風雨最劇

「沒提早10分鐘」算遲到　新人反擊1句！主管惦惦了

有做就是奧客　他列11項超商NG行為

凱米路徑很像！歷年「4西北颱凶狠」奪近300命

日估凱米登陸台灣　「強風驟雨加劇」暴風圈驚人

更多熱門

相關新聞

小孟老師／7月22日星座運勢

小孟老師／7月22日星座運勢

小孟老師每日星座運勢解析，7月22日如下：

今年鬼月最衰3星座公開！

今年鬼月最衰3星座公開！

寵妻狂魔三大星座！

寵妻狂魔三大星座！

愛吃回頭草的三大星座！

愛吃回頭草的三大星座！

交往高富帥撿到寶變扁到飽！恐怖情人5特徵曝

交往高富帥撿到寶變扁到飽！恐怖情人5特徵曝

關鍵字：

愛情星座深愛溝通理解感情12星座

讀者迴響

熱門新聞

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

快訊／「凱米」轉中颱！最新路徑出爐

有機會颱風假？　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率破8成

凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

胎兒染色體多個Y！網喊母湯：惡魔基因

凱米登陸機率升！2地成風雨搖滾區

今年鬼月最衰3星座公開！

陸醫院院長偷吃嬌妻閨蜜！網見正臉照大歪樓

即／拜登宣布「放棄競選連任」

凱米逼近有望放颱風假？蔣回應了

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝

獨／竹科驚傳墜樓命案　36歲工程師頭部重創亡

手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」

凱米颱風變胖「暴風圈周三上午觸陸」　專家曝風雨最強時間

更多

最夯影音

更多

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面