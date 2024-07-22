美國紐奧良國際處長訪台南　參觀市府國際廊道大感驚喜

▲美國紐奧良市國際處長 Rosine Pema Sanga， 率團拜訪台南市政府，由新聞及國際關係處處長蘇恩恩接待。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



美國紐奧良市國際處長 Rosine Pema Sanga， 率領紐奧良學生訪團來台研習，並特地於南下拜訪台南市政府，由新聞及國際關係處處長蘇恩恩接待。

雙方在會議中針對國際交流進行深入討論，特別在教育、文化等領域探討潛在合作機會，期望促進兩市的文化理解和資源共享。Rosine Pema Sanga她也參觀了市府的國際廊道，對市府精心陳列台南市國際城市交流的軌跡大表稱讚，當看到紐奧良的介紹看板以及締盟紀念照片時，她更興奮地與之合影，表示很感動台南如此珍視與紐奧良的情誼。





黃偉哲市長表示，台南與紐奧良同為文化名城，紐奧良以爵士樂發源地和Mardi Gras嘉年華聞名，台南則以深厚的歷史文化底蘊吸引眾多遊客。兩市於2022年10月締結為姐妹市，成功大學也與路易斯安那州傑為大學簽署合作備忘錄，建立了深厚的友誼與合作關係。未來，台南將進一步鞏固這段難能可貴的友好關係，共同促進兩市的繁榮與發展。





紐奧良市特此致贈本府一把迷你市鑰，象徵兩市的深厚友誼以及對台南市民的熱烈歡迎，這把市鑰也承載著兩市未來合作的無限可能。會後，Rosine Pema Sanga處長走訪了林百貨，感受台南獨特文化魅力，並對台南的美食讚不絕口。