拜登退選後「家人如釋重負」　外媒曝1經歷：讓他很痛苦

▲拜登21日宣布退選震驚各界。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國廣播公司（ABC）報導，總統拜登21日宣布退選後，家族成員都感覺「如釋重負」。事實上，他看著自己失去支持，被媒體關注一舉一動，也感覺非常痛苦。

ABC寫道，過去幾周的新聞報導，顯然對總統周遭的人們造成傷害。事實上，看著盟友們背棄、新聞媒體審查自己的一舉一動，對拜登而言也是一段「痛苦」的經驗。與總統家族親近的一名消息人士直言，「對於那些愛著喬、與喬最親近的人而言……有一種如釋重負的感覺。」

另一名消息人士透露，拜登21日上午宣布退選之前，首先告訴了弟弟詹姆斯（James Biden）、妹妹薇樂莉（Valerie Biden Owens）。自從拜登50多年前第一次投入選舉以來，這2位手足就一直陪在身邊，如今卻都沒有說服他堅持下去。

▲第一夫人吉兒堅定支持拜登的決定。（圖／達志影像／美聯社）



第一夫人吉兒（Jill Biden）的發言人則表示，吉兒支持拜登「選擇的任何一條道路」，「她是他最大的信仰者與擁護者，總是站在他這一邊，只有結婚近50年的夫妻才能給予這種信任。」

次子杭特（Hunter Biden）也發布聲明表示，拜登無條件的愛，一直是他身為總統與父親的「北極星」，「我很幸運每晚都能告訴他『我愛他』並且感謝他。我請求所有美國人今晚跟我一起這麼做。謝謝你，總統先生。我愛你，爸。」

白宮工作人員透露，大家聽到拜登退選時，情緒相當激動，有人震驚又心碎，甚至有人哭了，但也有許多人對此感到寬慰。他們紛紛表示，總統「做出了正確的選擇，依據國家最佳利益行事」，並且因為自己曾替總統服務而自豪，「他是一個好人，並且是民主的堅定捍衛者。」