東京1地驚變「買春天堂」！觀光客瘋泡泡浴　看板寫中文拉客

▲東京吉原在日本是擁有最多風俗店家的地區，吸引許多海外觀光客。（圖／翻攝X）

圖、文／CTWANT

東京吉原被譽為「日本第一風俗區」，沒想到近年也吸引越來越多海外觀光客前往體驗。日前吉原街頭有許多成群的外國遊客，其中有約10名中國男子湧入高級泡泡浴店，要價6萬日圓（約新台幣1.17萬元）也絲毫不猶豫；而巷弄間的風俗店還能見寫上中文、英文和韓文的看板拉客，風俗區也走向國際化。

據日媒《FRIDAY》報導，日本第一風俗區吉原不只吸引當地人消費，近年路上不時能看到多名外國人在泡泡浴店徘徊，疑似選擇太多，不知道要到哪消費體驗；日前還有約10名中國男子集體走進高級泡泡浴店，每個人體驗金額高達6萬日圓（約新台幣1.17萬元），也令網路上許多人好奇會提供多奢華的服務。

而吉原眾多風俗店也配合海外觀光客做出適配的宣傳方式，像是有店家在外牆掛上英文介紹「Only20～25 Years old KAWAII Girls」，並附上店員的甜美照片供參考；還有巷弄裡的風俗店，同時擺出有中文、英文和韓文的看板，各種國際化現象讓民眾嘖嘖稱奇。

▲吉原風俗店還打出英文宣傳吸引海外觀光客。（圖／翻攝Friday）

吉原在東京地理位置佳加上交通方便，讓觀光客要找到風俗區也更容易；而吉原目前擁有126間泡泡浴專門店，數量遠遠超過第二多、有68間的福岡，其中「高級泡泡浴店」還佔了51間，甚至還有傳說中「高級中的高級店」，多樣化選擇讓吉原也變海外觀光客的「買春天堂」。

其實吉原並非近年才成為買春天堂，早在江戶時代吉原是唯一得到幕府承認的紅燈區，但也延伸從事風俗行業的女子遭性剝削的地方；不過當時吉原也是浮世繪文化傳播的地方，還會舉辦各種節慶活動，成為江戶時期民眾嚮往的熱門景點。

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