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新北私幼教保員涉虐8童　教育局開鍘：惡師終身停聘並勒令停招

▲包括新北市在內的五都直轄市，目前尚未召開私校退場審議會。（圖／記者楊惠琪攝）

▲新北私幼傳出虐童事件，新北教育局重罰撤照重懲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北市板橋區某私立準公共幼兒園3名教保員涉嫌對8名幼童不當體罰，以棉被悶頭、打臉頰等方式體罰，甚至讓幼童當眾露下體，導致身心受創、出現拒學情況。新北教育局調查結果出爐，對3名涉案教保員開罰新台幣3萬至60萬罰鍰，園所負責人也挨罰6萬並勒令停招。

案發園所今年3月間傳出不當管教事件，3名教保員涉嫌對至少8名幼童不當管教，教保員遭控用腳踩幼兒後背腰部、以棉被悶頭、甩巴掌或大力拉扯導致幼童受傷，讓家長憤而提告並向媒體投訴，檢警已啟動司法調查。

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新北市教育局今表示，今年4月接獲家長陳情後，立即依相關規定將行為人停職，並立刻啟動調查，針對涉案的江姓助理教保員、張姓教保員、高姓教保員，裁處終身不得聘任、列管3年及接受研習，並分別開罰60萬、30萬及3萬，今年6月同步上網公告幼兒園及行為人姓名。

新北教育局指出，針對幼兒園督導管理疏失部分，依規定裁處負責人最高6萬元，另為維護幼生安全，教育局已勒令該園停招，並於113學年度8月1日起解除該園準公共幼兒園契約。

新北教育局說明，已於4至6月間強力稽查該園，確保幼生就學安全，該園於6月即無招收新生，並要求該園召開家長說明會，妥適與家長說明違法情形、園內教保服務人員配置及後續改善措施；6至7月間持續與本案幼生家長聯繫，以確認並協助家長個別需協助事項，也督導園所相關退費事宜，家長若需相關法律諮詢，教育局也會立即提供協助。

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