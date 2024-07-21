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10年書信往來「改變感化院學生」　新北校長獲師鐸獎

▲新北師鐸獎得主。（圖／新北教育局提供）

▲新北市集美國小校長高淑真獲頒師鐸獎。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

113年師鐸獎得獎名單出爐，新北市共有6名教師獲得教育界最高殊榮，其中獲獎的集美國小校長高淑真，曾認輔1名須定期到少觀所報到的學生，即使學生後來因犯案過多被裁定到感化院，仍常去探望，更持續10年書信往來用愛改變學生。高淑真說：「相信教育的力量，是自己堅定的信仰。」

新北市6名師鐸獎得主分別為：集美國小校長高淑真、新北高工校長林清南、安溪國中輔導主任吳俊叡、瑞芳高工教師楊斯涵、新泰國中教師劉繼文，以及三重高中主任教官陳孝盈。

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「我也陪你剃光頭！」安溪國中輔導主任吳俊叡曾為輔導剛從少年觀護所出來、留著光頭的學生，也把自己的頭髮剃了，還親自帶著高關懷學生攀登雪山進行山訓。吳俊叡說，給孩子的愛有多少，孩子的勇氣就有多少，投入輔導工作15年，用愛心和耐心陪伴每一個來到面前的孩子。

▲新北師鐸獎得主。（圖／新北教育局提供）

▲新北市安溪國中輔導主任吳俊叡剃光頭陪伴高關懷學生，獲頒本屆師鐸獎。（圖／新北教育局提供）

「只要有機會改變你，無論你在哪裡，我都會想辦法找你回來。」三重高中主任教官陳孝盈轉任維護校園安全的軍訓教官已12年，為了保護學生不受毒品危害，曾多次遭威脅攻擊，也堅持要把因毒品中輟的學生帶回學校，同時陪伴學生戒除毒品、脫離誘惑並順利返校，曾獲頒102、105及106年緝毒有功人員。

新泰國中教師劉繼文擔任導師多年，每迎來一屆學生，就開啟許多教學故事與感動。曾有1名學生長期中輟8個月，劉繼文在學生復學後，結合全班同學的力量，每天鼓勵及關愛，讓原本中輟的學生不再缺席，還訂製寫著「連續出席200天」蛋糕獎勵該名學生。

新北高工校長林清南從事技職教育近40年，為了輔導參加技職競賽學生，常在深夜關心學生練習狀況並給予指導建議，輔導許多學生獲得金手獎，保送大學就讀，他說：「技職學生像未經琢磨的鑽石，只要有老師貴人相助，都可以在世界舞台發光發熱。」

瑞芳高工教師楊斯涵則志在幫助更多特教生就業，她曾輔導過一名生性害羞、不敢直視他人卻以進入餐服業為目標的學生，藉由不斷創造讓孩子自我表達的機會，幫助學生順利進入實習現場，最後登台向全校分享實習生活，更獲選112學年度新北市身心障礙優秀學生。

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