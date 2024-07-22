中常委跟台南市長選舉相關　陳亭妃：不爭取怎麼站在同個起跑點？

▲陳亭妃當選中常委。（圖／記者陳家祥攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨全代會結束，會中正式選出攸關黨內權力核心的中常委，而遭正國會除名的立委陳亭妃雖沒派系支持，但最終仍成功拿下1席。陳亭妃今受訪時也強調，她這次想選中常委，是因為想選台南市長的人都是派系中的中常委，所以她想爭取，但正國會不願意，但若只有她不爭取這一席中常委很奇怪，還會讓外界有做文章的空間。

陳亭妃22日接受資深媒體人、名主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，主席在全代會就講「團結、團結，再團結！」怎麼可能高喊團結，黨內又在廝殺？這部分是有些人故意要搬一些石頭讓主席來擔，這對主席非常不公平。

面對各界關注各派系間的消長，陳亭妃說，用親賴、非親賴的劃分，對於黨主席賴清德是很不公平的，主席的觀點是「10個常委都是我的人」，大家都是賴系，大家就是賴派。

陳亭妃指出，昨天這麼多波折，就是事先太多陰謀論，什麼親賴系、非親賴系，但大家無論在哪一個位子，就是支持民進黨、支持台灣、支持總統賴清德，這才是最重要的，結果出來之後，未來的政策面、制度面、選舉面，都公平、公正、公開，要把台灣的未來各個地方，包括台南，各縣市做得更好。

對於當天中常委最終需要抽籤決定席次，陳亭妃回憶，過去這種狀況，第一個抽的常常就是抽到到大家最最不喜歡的，她壓力很大，但她上台認定是那支籤，就直接抽，最後也成功抽上。

陳亭妃說，她可以拿到2席中執委，又是第一高票，她就很感謝，那些兄弟姐妹也有壓力，但還是挺下來，後面也就有機會挑戰中常委。

陳亭妃指出，正國會一路走來不容易，她這次因為說想選中常委，且想選台南市長的人都是派系中的中常委，所以她想爭取，但正國會不願意，而且最後是她最不想看到的方式。

陳亭妃表示，中常委跟台南市長選舉是相關的，她尊重正國會的決定，只是她不爭取這一席中常委，怎麼跟別人站在同一個起跑點？