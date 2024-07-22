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拜登退選留9600萬美元競選資金　賀錦麗未來有望接管

▲▼賀錦麗若獲民主黨提名為總統參選人，將可獲取拜登所留下的9600萬美元競選資金。（圖／路透）

▲賀錦麗若獲民主黨提名為總統參選人，將可獲取拜登所留下的9600萬美元競選資金。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統拜登於當地時間21日宣布無意爭取競選連任，將支持副總統賀錦麗接棒競選，就連白宮幕僚都對拜登的決定感到相當震驚。如今，拜登的競選團隊截至6月底所擁有的資金已達到近9600萬美元（約新台幣31.5億元）。由於賀錦麗和拜登來自同一個競選團隊，一旦未來確定獲得黨內提名，將可使用該筆資金。

根據CNN，自從拜登震撼宣布不再參選的消息，其實21日當天拜登與賀錦麗的競選團隊便已向聯邦選舉委員會提交修改文件，將總統候選人的姓名從拜登修改為賀錦麗。一旦賀錦麗繼續參加競選，並獲得民主黨正式提名，則她將獲得近9600萬美元的募款資金。

拜登與賀錦麗的競選委員會宣布，委員會的名稱已經修改為「賀錦麗總統」，在其提交給聯邦選舉委員會的信函還指出，「副總統賀錦麗現在是2024年美國總統大選的候選人，從今往後將只為了競選總統這一職位而從事競選活動。」

報導指出，許多政治觀察家認為，賀錦麗之所以能夠實際接棒拜登參選的原因，是因為賀錦麗的姓名已經出現在競選帳戶上，並且更改遞交給聯邦選舉委員會的文件。

美國非營利組織「競選法律中心」（CLC）創辦人波特（Trevor Potter）透過聲明分析，「具體而言，由於拜登和賀錦麗共用一個競選委員會，如果現任副總統作為總統、或是副總統候選人進入民主黨候選人名單，則副總統（賀錦麗）和她的競選搭檔可以繼續使用競選團隊的現有資金，將資金投入大選。」

反之，一旦賀錦麗未能獲得民主黨內提名為2024美國總統大選候選人，則該筆資金便無法直接轉移給新的總統候選人。

聯邦選舉委員會委員林登鮑姆（Dara Lindenbaum）、美國保守派智庫傳統基金會選舉法專家斯帕科夫斯基（Hans von Spakovsky）公開表示，賀錦麗可以透過她的主要競選委員會獲得拜登的競選資金，因為這些資金是以總統拜登、副總統賀錦麗之名註冊。

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