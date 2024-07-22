曾回絕川普多次維安增援請求　美國特勤局坦承了

▲川普造勢時遭槍擊。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國特勤局今天坦承，過去兩年間，前總統川普的維安小組尋求特勤局增援，數次請求均遭到回絕，導致他上週遇刺未遂。這個說法不同於先前特勤局發布、矢口否認類似請求被斷然拒絕的聲明。

美國「紐約時報」（The New York Times）今天報導，川普（Donald Trump）13日遇刺後，次日特勤局（Secret Service）發言人古利耶米（Anthony Guglielmi）表示：「前總統團隊的一位成員請求增援遭峻拒，實屬絕非事實的論斷。」

時隔一週，古利耶米坦承，特勤局曾數次回絕川普維安小組的增援請求，不過特勤局的回絕並非專門針對賓州城市巴特勒（Butler）的造勢大會。

兩名曾聽取此事簡報但未經授權不便公開發言的知情人士證實，川普卸任後的大多數時間裡，他的團隊一直尋求增援。 古利耶米還說，特勤局能派遣至活動現場的資源有限。 特勤局高層多年來一直抱怨，特勤局捉襟見肘，特別是選舉期間，此時特勤局須維安現任總統、多位參選人和政治集會。

由於特勤局局長奇鐸（Kimberly Cheatle）22日將在聯邦眾議院監督暨問責委員會（House Committee on Oversight and Accountability）的川普遇刺未遂案聽證會上作證，而特勤局今天的改口坦承，只會加劇屆時奇鐸遭遇的嚴厲抨擊。