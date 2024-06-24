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推動循環時尚！「2024原創服裝大賞」徵件活動火熱開始

▲2024 原創服裝大賞，號召新銳服裝設計師參賽

▲第一屆首獎品牌WooLeeX，作品以獨具風格的藝術畫作融合時裝設計，在服裝秀發表嶄露頭角。（資料照／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為推廣台灣設計，將優質的設計服裝推薦給市場大眾，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔」創客基地特舉辦「2024原創服裝大賞」徵件活動，提供新銳服裝設計師及品牌作品發表的舞台，總獎金70萬元整，獲獎還可獲得一系列免費創業資源，即日起徵件至6月28日止下午6點止。

勞動力發展署桃竹苗分署24日表示，「2024原創服裝大賞」徵件指定主題為「ESG永續時尚」，鼓勵服裝業者從「淨零減碳」、「環保永續」等角度倡導循環時尚，參加評選者可就理念、設計、材料、包裝、生產製造、運送、經營管理等角度提出解決方案。

▲2024 原創服裝大賞，號召新銳服裝設計師參賽

▲「2024原創服裝大賞」提供新銳服裝設計師及品牌作品發表的舞台。（資料照／桃竹苗分署提供）

獎項分為2個組別：「傑出風格服裝獎」評選特殊造型及舞台服裝；「傑出商品魅力獎」評選用於商業銷售目的之服裝系列，報名者擇一組參加評選。第一階段評選設計圖及理念，參加評選者需填寫報名表並附上作品設計圖，2個組別共取10名入圍，各獲得3萬元服裝打樣費補助及品牌Show Room展示攤位，入圍者需完成服裝製作；第二階段評選由專業模特兒穿著入圍服裝作品走秀發表，並現場評選出2個組別共4名首獎得獎者，分別獲得圓夢創業金10萬元。此外，入圍者也將同時獲得媒體採訪報導及品牌健檢等創業育成資源，協助年輕的服裝品牌創業發展。

「原創服裝大賞」徵件活動已辦理至第三屆，共吸引超過150組個人及團體報名參加，計 20組品牌脫穎而出參與服裝秀發表、獲得獎項肯定，也讓年輕品牌被市場看見；桃竹苗分署長賴家仁表示，全球ESG浪潮興起，使得各大企業必須承擔減少能源消耗和碳排放的責任，也影響中小企業能否進入國際市場的供應鏈，為鼓勵年輕的服裝品牌響應全球趨勢，「2024原創服裝大賞」特別與儒鴻、潤泰全球、廣越、福懋等台灣機能布料大廠合作，協助微創品牌取得環保永續的材料、跟上綠色浪潮；同時也為了幫助年輕的服裝品牌創業發展。

其中第一屆首獎品牌WooLeeX，作品以獨具風格的藝術畫作融合時裝設計，在服裝秀發表嶄露頭角，兩年來持續獲得圓夢創業金、品牌ShowRoom展示及形象照拍攝補助費用的支持，目前不僅是各大時裝周的常客，也透過明星代言及異業結盟的方式增加知名度，銷售量跟營業額都持續成長。

勞動力發展署桃竹苗分署邀請全國服裝設計師、及立案5年以下的公司、工作室報名投件，詳細活動資訊可上「衣啟飛翔創客基地」臉書查詢。

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