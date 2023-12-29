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家庭必備保健品！美國No.1「超夯磷蝦油」限時優惠賣場現搶購潮

▲▼美國,Schiff,磷蝦油,MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊,好市多,特價。（圖／資料照）

▲2024/1/1（一）至1/11（四）在美式賣場推出限時優惠，單瓶減200元的超殺折扣引爆許多好物社團熱烈討論。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

現代人生活步調快，經常餐餐外食，就怕營養容易不均衡？工作壓力大美食下肚好舒壓，但又擔心造成身體負擔？難以改善的忙碌上班節奏，也不要忘記要照顧好自己！想要維持身體健康其實沒有想像中的難，從有效率地補充健康食品下手就對了！近日成為上班族之間保健話題的人氣主角，就是來自美國保健大廠Schiff旗下推出的「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」，不僅因為含有4效關鍵成分幫助顧身體，還自2024/1/1（一）至1/11（四）在美式賣場推出限時優惠，單瓶減200元的超殺折扣引爆許多好物社團熱烈討論。

▲▼美國,Schiff,磷蝦油,MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊,好市多,特價。（圖／資料照）

▲MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊在美式賣場推出的折扣價，相比原價現省200元，讓眾多好物社團爭相分享。（圖／資料照）

保健食品是幫助現代人輕鬆調整體質的必備品。針對現代人工作生活壓力影響身體代謝與氣色，美國AHA建議民眾每日攝取適量包含DHA與EPA的Omega-3脂肪酸，不光是能協助維持生理健康，Omega-3還有助於新陳代謝並且維持健康思緒；而「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」一粒正是包含了濃縮Omega-3不飽和脂肪酸EPA+DHA、磷脂質、蝦紅素共4效關鍵成分，一粒搞定！

▲▼MegaRed精萃磷蝦油產品情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」含2.5倍精萃磷蝦油^，單顆膠囊750mg的磷蝦油就可提供225mg的Omega-3。（圖／記者周宸亘攝）

品牌指出，「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」含2.5倍精萃磷蝦油^，單顆膠囊750mg的磷蝦油就可提供225mg的Omega-3，有助4週提升體內Omega-3，幫助調節生理機能；另外含有的天然蝦紅素，有助調節生理機能；且磷蝦油中含有跟人體細胞膜結構類似的獨特磷脂質組態，幫助支持關鍵營養的吸收率，維持代謝及良好的身體機能，養顏美容打造時刻都絕佳的好氣色！

▲▼MegaRed精萃磷蝦油產品情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲讓品牌自豪表示「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」為美國專業權威醫生推薦No.1*，更是美國銷售No.1磷蝦油品牌*。（圖／記者周宸亘攝）

人氣超夯的「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」出自深耕保健品領域已超過85年歷史的美國大廠Schiff，走過這麼多個年頭，不但創造國內與海外的銷售佳績、消費者好評不斷，像是曾在外商公司擔任高階主管的梁小姐分享，「MegaRed磷蝦油能幫助促進身體代謝，幫我維持工作所需的精力、幫我維持我的好氣色，以前都要託同事到國外代購，現在台灣就買得到！」原料來自南極磷蝦，不易出現重金屬汙染殘留問題，而且遵照科學方法設定捕撈配額，更通過了如英國非營利組織MSC海洋管理委員會的國際環保組織認可，獲得第三方公正機構嚴謹審核的認證標章，讓品牌自豪表示「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」為美國專業權威醫生推薦No.1*，更是美國銷售No.1磷蝦油品牌*，民眾可以安心又放心地食用。

美國銷售No.1「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」，好吸收又方便服用，臨近跨年期間，自1/1至1/11美式賣場推出限時折扣200元的超猛優惠價，消息一出立刻在許多好物社團被激推分享，2024年想為身體打好全年度的健康基礎，就從瞄準時機搶購囤貨「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」開始。

▲▼美國,Schiff,磷蝦油,MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊,好市多,特價。（圖／資料照）

▲美式賣場推出「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」限時折扣200元優惠，期間自1/1起至1/11止。（圖／資料照）

^與MegaRed南極磷蝦油（食品）相比，MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊磷蝦油含量多出2.5倍
*IQVIA2020 Dec針對美國醫生訪問數據
*依據Nielson IQ 市調報告，MegaRed在2022年5月28日回推52週，為美國市場銷售第一名（銷售金額占比）的磷蝦油保健產品品牌

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