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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／爆冷門！正國會「出槌」蓋成廢票僅守3席　陳亭妃突圍拿2席執委

▲▼ 民進黨全代會中執委中評委投票開票有黨員對投票計票有爭議，秘書長林右昌還是維持原來開票的認定。（圖／記者呂佳賢攝）

▲有黨員對投票計票有爭議。（圖／記者呂佳賢攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨將於7月21日召開全代會，並改選黨內權力核心中常委、中評委，稍早，中執委選舉結果率先出爐，新潮流仍是最大贏家、拿下7席，脫離正國會獨自參選的陳亭妃成功突圍、以22票拿下第一高票，並拿下兩席中執委、有望取得1席常委；正國會更因一名黨代表「出槌」蓋成廢票，讓參選人卓冠廷1票之差飲恨，僅守下3席，陳茂松也為此抗議許久，最終仍維持原決議。

民進黨日前選出309席全國黨代表，再加上立委、直轄市議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成的308席當然黨代表，共計617人將再選出中常委與中執委。中執委選舉共有39人登記，將選出30位中執委，再由30位中執委選出10席中常委。

中執委選舉結果稍早出爐，新潮流拿7席、民主活水3席、綠色友誼2席、湧言會4席、陳亭妃系統2席、英系4席、蘇系2席、鄭文燦系統2席、柯建銘系統1席，跌破眼鏡的是，正國會僅守住3席，卓冠廷以1票之差飲恨，肇因則是其中一名黨代表用「章屁股」蓋成廢票，現場也為此張選票爭執許久，最終秘書長林右昌仍裁示維持廢票決議。

▼民進黨中執委選舉開票結果。（圖／記者杜冠霖攝）

▲▼民進黨中執委選舉開票結果。（圖／記者杜冠霖攝）

▼民進黨全代會各派系中執委當選名單。（圖／記者郭運興製表，點圖放大）

▲▼民進黨全代會各派系中執委當選名單，純文字。（資料照／記者郭運興製圖）

▼民進黨中執委選舉出現蓋章錯誤廢票。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼民進黨中執委選舉出現蓋章錯誤廢票。（圖／記者陳家祥攝）

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